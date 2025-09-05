Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Brasanac, en el césped de La Rosaleda. MIGUE FERNÁNDEZ

Brasanac completa su primer entrenamiento con el Málaga

El serbio, presentado este jueves, completó todo el trabajo y no se descarta que pueda entrar en la convocatoria del derbi de este sábado ante el Granada

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:34

El Málaga se ha entrenado esta tarde, en la última sesión de trabajo previa al derbi de este sábado (a las 21.00 horas, en ... LaLiga Hypermotion TV y Canal Sur) ante el Granada en La Rosaleda, de la cuarta jornada liguera en Segunda División. La principal novedad fue la presencia de Brasanac, que completó la sesión al ritmo del grupo, con lo que no se descarta que pudiera entrar en la convocatoria.

