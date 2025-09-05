Brasanac completa su primer entrenamiento con el Málaga
El serbio, presentado este jueves, completó todo el trabajo y no se descarta que pueda entrar en la convocatoria del derbi de este sábado ante el Granada
Málaga
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:34
El Málaga se ha entrenado esta tarde, en la última sesión de trabajo previa al derbi de este sábado (a las 21.00 horas, en ... LaLiga Hypermotion TV y Canal Sur) ante el Granada en La Rosaleda, de la cuarta jornada liguera en Segunda División. La principal novedad fue la presencia de Brasanac, que completó la sesión al ritmo del grupo, con lo que no se descarta que pudiera entrar en la convocatoria.
Un caso curioso el del medio centro serbio, presentado este jueves y que, como corroboró Pellicer este viernes. «Ayer hizo unas pruebas de esfuerzo y fue de los mejores, pese a que lleva dos meses sin entrenarse con un equipo», dijo. Una situación distinta a la de Dorrio, el penúltimo fichaje, que esta semana ha aumentado la carga de trabajo, pero no parece estar aún a punto.
Por lo demás, el filial Recio sigue trabajando con el grupo, convertido en el cuarto central, porque Moussa y Álex Pastor están lesionados. El primero de ellos y Ramón trabajaron en el gimnasio, y sigue de baja de larga duración Luismi.
Hay que recordar que Adrián Niño, con la sub-21 española, es baja también para el partido. Curiosamente, el delantero no entró entre los 20 convocados para el duelo ante Chipre este viernes en Soria, de clasificación para el Europeo de la categoría.
