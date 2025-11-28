Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Darío Silva y Sandro, ante Luis Silva, en el Boavista-Málaga. EFE

El verdugo del Málaga en la Copa de la UEFA de 2003 desaparece

El administrador concursal decreta la liquidación del Boavista, debido a las deudas que le hicieron bajar a la quinta categoría de Portugal

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:46

Ya es oficial la desaparición del Boavista, uno de los dos clubes (junto a Os Belenenses) que fue capaz de evitar la clásica rotación entre ... tres (Benfica, Sporting y Oporto) en el reparto de títulos en Portugal y un rival que ha pasado a la historia del Málaga como su verdugo en los cuartos de final de la Copa de la UEFA de la temporada 2002-03, tanda de penaltis mediante.

