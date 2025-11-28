El verdugo del Málaga en la Copa de la UEFA de 2003 desaparece

Ya es oficial la desaparición del Boavista, uno de los dos clubes (junto a Os Belenenses) que fue capaz de evitar la clásica rotación entre ... tres (Benfica, Sporting y Oporto) en el reparto de títulos en Portugal y un rival que ha pasado a la historia del Málaga como su verdugo en los cuartos de final de la Copa de la UEFA de la temporada 2002-03, tanda de penaltis mediante.

El club que fundaron en 1903 los hermanos británicos Harry y Dick Lowe en un barrio de Oporto, el de Boavista, fue campeón en su país en 2001 y vivió sus mejores años entonces, con Jaime Pacheco de entrenador. Ante el Málaga con los ajedrezados jugaron aquella igualadísima eliminatoria Ricardo, Paulo Turra, Éder, Duda, Jorge Couto, Silva, Martelinho, Mário Loja, Jocivalter, Pedrosa y Filipe Anunciação, frente a un cuadro blanquiazul, entrenado por Peiró, con Contreras; Josemi, Bravo, Litos, Fernando Sanz, Roteta; Manu Sánchez, Miguel Ángel, Sandro, Musampa, y Darío Silva.

Ampliar La decepción de los malaguistas tras la eliminación. EPA

Tanto el partido de ida como el de vuelta se saldaron con sendos 1-0 y en la tanda de penaltis se dio un 4-1 para el cuadro portugués. En aquellla Copa de la UEFA, a la que se accedió tras la conquista de la Intertoto, el Málaga alcanzó los cuartos de final tras eliminar al Zeljeznicar bosnio, el Amica Wronki polaco, el AEK de Atenas griego y el Leeds United británico. Como en la Champions de la 2012-13, los cuartos de final fueron su tope. Además, la Copa de la UEFA desapareció en 2008.

El Boavista ya vivio en 2008 un descenso administrativo, pero los problemas más recientes llegaron tras la entrada como accionista mayoritario en octubre de 2020 del grupo inversor Mangrove Capital Partners, propiedad del empresario Gerard López, vinculado a otros clubes como el Mosucron belga o el Lille y el Girondins de Burdeos francés.

Debido a sus deudas acumuladas hubo una dura sanción de la FIFA de cinco ventanas sin fichar, y eso generó su descenso a 'Segunda' la pasada campaña. El administrador concursal del Boavista ha solicitado la liquidación del club debido a las deudas que arrastra, ya castigado con jugar en la quinta categoría. Entre los rivales del Málaga en aquella Copa de la UEFA, el Leeds también vivió un descenso a los infiernos.