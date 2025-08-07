Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dirigentes del Málaga y los futbolistas Alfonso Herrero y Larrubia, junto al trofeo del Costa del Sol. MALAGACF

El Betis devuelve 2.000 entradas para el Costa del Sol

El club hispalense recibió 5.000 cara al derbi de este sábado, en una edición del torneo especialmente señalada por la presencia de numerosos exmalaguistas (Pellegrini, Isco, Fernando, Pablo Fornals y Cousillas) del rival

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:55

El Betis ha devuelto en torno a dos mil entradas de las cinco mil que se pusieron a disposición del club sevillano cara al XXXV ... Trofeo Costa del Sol del sábado (20.30 horas, 101 TV) en La Rosaleda frente al Málaga. Pese a la expectación cara a este derbi amistoso, con la presencia de muchos exmalaguistas en las filas del rival, era muy alta la cantidad de localidades para un choque no oficial, y pese a las fechas veraniegas, hasta cierto punto es normal este excedente.

