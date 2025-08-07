El Betis devuelve 2.000 entradas para el Costa del Sol

El Betis ha devuelto en torno a dos mil entradas de las cinco mil que se pusieron a disposición del club sevillano cara al XXXV ... Trofeo Costa del Sol del sábado (20.30 horas, 101 TV) en La Rosaleda frente al Málaga. Pese a la expectación cara a este derbi amistoso, con la presencia de muchos exmalaguistas en las filas del rival, era muy alta la cantidad de localidades para un choque no oficial, y pese a las fechas veraniegas, hasta cierto punto es normal este excedente.

Ahora el Málaga pondrá este sobrante también a la venta en taquilla. Desde el club no se ofrecen cifras oficiales en las últimas horas sobre la evolución de la compra de localidades, pero este lunes eran 16.500, a los que hay que sumar las 3.000 adquiridas por el Betis, que hacen 19.500.

Teniendo en cuenta el volumen de entradas que se hayan podido adquirir entre el martes y este jueves, es muy probable que se hayan superado holgadamente los 20.000, aunque no parece muy factible el lleno.

Los precios de las entradas oscilan entre 25 y 70 euros, aunque los abonados tuvieron opción de adquirirlas por un importe inferior, de 5 a 15

Eso sí, la entrada para el Trofeo Costa del Sol va a ser inmejorable. Si para los choques ligueros hay un porcentaje de abonados malaguistas que se ausenta, en esta ocasión esta cuota será ínfima, ya que se trata de localidades de pago, no incluidas en el carné. Los precios han oscilado entre 5 y 15 euros para abonados, y de 25 a 70 para los que no lo son.

Uno de los grandes alicientes del partido, el último de preparación antes de la Liga para los dos contendientes, será el regreso de Manuel Pellegrini y de Isco, a La Rosaleda, dos de los protagonistas del ciclo del Málaga en la Champions. A ellos hay que añadir a los ayudantes del chileno, Rubén Cousillas y el malagueño Fernando, además de Pablo Fornals.