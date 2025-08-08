El Betis que se verá en Málaga; un bloque renovado y pendiente aún de algunos retoques

La regularidad y buen rendimiento de los equipos de Pellegrini cuando se mueve en proyectos largos es realmente sorprendente. El técnico chileno, considerado el mejor ... de todos los tiempos entre los que dirigió al Málaga, es ahora el más veterano de la historia de la Liga en Primera (71 años) y encara su sexta campaña al frente del Betis. En las cinco precedentes, el equipo, como un clavo, se ha movido entre la quinta y séptima plaza final.

Para esta próxima temporada el rival del Málaga este sábado (20.30 horas, 101 TV), en el XXXV Trofeo Costa del Sol, ha experimentado una renovación más amplia de lo habitual. Dejaron el equipo Johny Cardoso (Atlético de Madrid), Jesús Rodríguez (Como), Rui Silva (Sporting de Portugal), Sabaly (Al-Duhail), William Carvalho (Pachuca) y Antony (regresó de su cesión por el Manchester United).

Pero estas bajas se compensan con la llegada de los porteros Pau López (Toluca) y Álvaro Valles (sin equipo), los defensas Valentín Gómez (Vélez Sarsfield) y Junior (Leeds United); los centrocampistas Deossa (Monterrey) y Riquelme (Atlético de Madrid), y el delantero Petit (Nacional de Montevideo). Además, se ha ejecutado la compra de Natan (Napóles), tras su buen nivel la pasada campaña.

El balance sale positivo, con 57 millones en traspasos y 40 en gasto. Pero la planficación no ha acabado y aún se busca la salida de Iker Losada y Borja Iglesias y se trata de lograr que Antony se mantenga en el equipo. Para el brasileño la segunda mitad de curso la pasada campaña en el cuadro sevillano fue un revulsivo para su decadente trayectoria y ahora vuelve a estar cotizadísimo.

Para el choque ante el Málaga serán bajas los lesionados Marc Roca, Lo Celso y Abde, y el Betis ha ganado dos partidos esta pretemporada (3-4 al Córdoba y 0-1 al Sunderland), empatado otro (1-1 ante el Coventry City) y perdido otro, el último de ellos, un polémico 2-3 ante el Como en La Línea, con una tángana cuyas violentas imágenes han dado la vuelta al mundo.

Muy reconocible en su estilo, el Betis, que da buen trato al balón, está dirigido en ataque por el exmalaguista Isco, pero no tiene un gran 'nueve' de referencia y puede acusar, respecto a su buen final de campaña 2024-25 (subcampeón de la Conference League), las ausencias de Abde y Antony desde los extremos.

Deossa, recién llegado, asumirá el papel de Cardoso, y Riquelme aportará claridad de ideas y visión de juego en la construcción, además de una renovación absoluta en la portería. Es el nuevo Betis, que esta temporada competirá en la Europa League dispuesto a llegar lejos.