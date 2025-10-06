Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La colegiada Marta Huerta de Aza muestra la roja directa a Montero tras acudir a revisar la jugada. AGENCIA LOF

El audio del VAR en la roja a Montero: «Llega muy tarde y le da con los tacos en el tobillo»

«Estoy de acuerdo. Cambio de decisión, ¿vale?», comentó Huerta de Aza tras la recomendación de Gálvez Rascón de revisar la entrada del defensa del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:26

Comenta

La jugada que lo cambió todo. En el minuto 45, al filo del descanso, y cuando mejor estaba jugando el Málaga, Javi Montero, que regresaba ... a Santander apenas 62 días después de marcharse del Racing (en gran medida por una supuesta mala relación con José Alberto), cometió una dura falta sobre su excompañero Andrés Martín, que se disponía a recibir y marcharse en velocidad. El zaguero probablemente pensaba que llegaría antes para interceptar el balón, pero no fue así y acabó pisando al extremo racinguista en el pie de apoyo. En primera instancia, la colegiada Marta Huerta de Aza resolvió la acción con una tarjeta amarilla para Montero, pero ¿qué le dijo Gálvez Rascón desde la Sala VOR? De un tiempo a esta parte, la RFEF ofrece los audios de las diversas intervenciones y conversaciones entre los árbitros de campo y el VAR, y el Racing-Málaga no fue una excepción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

