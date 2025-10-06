El audio del VAR en la roja a Montero: «Llega muy tarde y le da con los tacos en el tobillo» «Estoy de acuerdo. Cambio de decisión, ¿vale?», comentó Huerta de Aza tras la recomendación de Gálvez Rascón de revisar la entrada del defensa del Málaga

La colegiada Marta Huerta de Aza muestra la roja directa a Montero tras acudir a revisar la jugada.

Jorge Garrido Málaga Lunes, 6 de octubre 2025, 00:26 Comenta Compartir

La jugada que lo cambió todo. En el minuto 45, al filo del descanso, y cuando mejor estaba jugando el Málaga, Javi Montero, que regresaba ... a Santander apenas 62 días después de marcharse del Racing (en gran medida por una supuesta mala relación con José Alberto), cometió una dura falta sobre su excompañero Andrés Martín, que se disponía a recibir y marcharse en velocidad. El zaguero probablemente pensaba que llegaría antes para interceptar el balón, pero no fue así y acabó pisando al extremo racinguista en el pie de apoyo. En primera instancia, la colegiada Marta Huerta de Aza resolvió la acción con una tarjeta amarilla para Montero, pero ¿qué le dijo Gálvez Rascón desde la Sala VOR? De un tiempo a esta parte, la RFEF ofrece los audios de las diversas intervenciones y conversaciones entre los árbitros de campo y el VAR, y el Racing-Málaga no fue una excepción.

🗣 AUDIO REVISIÓN VAR



🗓 Jornada 8 | Segunda División



⚽ @realracingclub 🆚 @MalagaCF | 44’#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/9b1d1ZmsEh — RFEF (@rfef) October 5, 2025 «Marta, te recomiendo que vengas a la pantalla a revisar una potencial tarjeta roja», comenzó diciendo Gálvez Rascón. «Vale», contestó Huerta de Aza, que se dirigió al monitor. «Vale, veo el punto de impacto. Dámela en movimiento, por favor», continuó diciendo la colegiada principal. «Mira, te la voy a dejar ahí. ¿Ves? El jugador llega muy tarde y le da con los tacos en el tobillo. Te dejo que veas la intensidad para que tomes la mejor decisión», señaló el árbitro VAR. «Estoy de acuerdo. Juego brusco grave. Perfecto, cambio de decisión, ¿vale?», comentó Huerta de Aza. «Perfecto, Marta», concluyó Gálvez Rascón. Huerta de Aza acabó revocando la tarjeta que había mostrado previamente para mostrarle la cartulina roja a Montero.

