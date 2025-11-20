Apuesta total del Málaga por la cantera

La sorpresa fue mayúscula la tarde de este miércoles al anunciar el Málaga que el nuevo entrenador sería Juan Francisco Funes, que asciende del filial. ... Después de diferentes movimientos, el club miró hacia el interior para poner el equipo en manos de un preparador clásico de 'la casa'. Era una alternativa, sin duda, pero parecía casi en el olvido, sin posibilidades. La decisión final tiene diversas lecturas, pues se puede pensar que se trata una segunda opción, aunque es cierto que se adapta como un anillo al dedo a la forma de pensar de Loren Juarros, que ha conformado una plantilla plagada de jugadores del Malagueño en todas las líneas.

El recibimiento del nombramiento fue y está siendo, como mínimo, frío. La afición esperaba otra cosa, un entrenador con cierta experiencia en la categoría. Pero el Málaga optó por un camino distinto, pero que en ocasiones se utiliza en todos los equipos, incluido el blanquiazul (a veces funciona muy bien). Parece como si se planteara una especie de órdago, si bien se puede considerar como una gran apuesta, un desafío total con la cantera como aliada. Funes es el que mejor conoce a los futbolistas del filial, que son muchos, y puede darle continuidad al actual proyecto.

El Málaga, como es normal, sí buscó otras alternativas también, pero, por unas u otras razones, eran misiones imposibles para la entidad de Martiricos. De ahí que la decisión tardara en tomarse menos de un día tras el anuncio del despido de Sergio Pellicer. Esta apuesta responde a la filosofía del director deportivo, pero supone, como en otros casos parecidos, un riesgo añadido en un momento comprometido, con el equipo al borde de la zona de descenso. Funes, como es lógico, tendrá que convivir con esta presión a diario.

La reacción de la afición, pese al asombro inicial, será como siempre, de apoyo al equipo y al nuevo entrenador, que espera aprovechar su oportunidad con ilusión y ganas de cambiar el rumbo del equipo. ¿Se adaptará de una forma rápida? Ahí puede estar la clave para su éxito. Su inexperiencia en el fútbol profesional deberá sustituirla con mucho trabajo y dedicación, algo que pondrá en práctica para integrarse de inmediato en la dinámica del grupo y encontrar pronto las claves para que el Málaga reaccione, que pueda conseguir los objetivos.

Los dirigentes del club, sobre todo Loren Juarros, estarán a la expectativa para arropar al máximo al nuevo entrenador, pues el margen de error es mínimo y Funes todavía no representa ese 'muro de contención' que representaba Pellicer, con más experiencia y con muchos problemas resueltos a la espalda.