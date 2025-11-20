Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Francisco Funes, durante un partido. MÁLAGACF

Apuesta total del Málaga por la cantera

Antonio Góngora

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:16

La sorpresa fue mayúscula la tarde de este miércoles al anunciar el Málaga que el nuevo entrenador sería Juan Francisco Funes, que asciende del filial. ... Después de diferentes movimientos, el club miró hacia el interior para poner el equipo en manos de un preparador clásico de 'la casa'. Era una alternativa, sin duda, pero parecía casi en el olvido, sin posibilidades. La decisión final tiene diversas lecturas, pues se puede pensar que se trata una segunda opción, aunque es cierto que se adapta como un anillo al dedo a la forma de pensar de Loren Juarros, que ha conformado una plantilla plagada de jugadores del Malagueño en todas las líneas.

