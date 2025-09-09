Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La piña de la plantilla del Málaga (titulares y suplentes, salvo lesionados), antes del partido del sábado ante el Granada. MARILÚ BÁEZ

Andaluces y vascos, ¿la ecuación del éxito en el Málaga?

La plantilla, con 16 'boquerones' y cinco futbolistas de Euskadi trata de repetir la exitosa mezcla del doble ascenso entre 1998 y 1999

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:07

Puede que el fútbol se dirima en el campo, que las pizarras se desvanezcan ante la energía o el espíritu de equipo, y que los ... vestuarios pintan mucho a la hora de cosechar éxitos. En el Málaga de las últimas décadas el ejemplo más claro de grupo unido y bien avenido fue el de los 'Peiro's boys', capaces de subir dos categorías de forma consecutiva, desde la extinta Segunda B hasta Primera División entre las campañas 1997-98 y 1998-99, algo muy difícil de conseguir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8

    La búsqueda de habitación salta de los portales inmobiliarios a las redes sociales
  9. 9 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andaluces y vascos, ¿la ecuación del éxito en el Málaga?

Andaluces y vascos, ¿la ecuación del éxito en el Málaga?