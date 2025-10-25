Más ambiente en La Rosaleda, ¿pero con menos público?

La situación del Málaga tras cinco derrotas en seis partidos vuelve a ser delicada, pero no alarmante debido a que el campeonato está todavía en ... su primera cuarta parte. De ahí que el choque de este domingo ante el Andorra, en La Rosaleda a partir de las 14.00 horas, pase a ser crucial (o casi) para encontrar definitivamente el camino de la tranquilidad. Después del brillante triunfo contra el Deportivo y la derrota en Leganés, la afición blanquiazul espera ahora la mejor versión de los suyos. Para ello, el estadio de Martiricos presentará un gran ambiente, aunque cabe la duda sobre la asistencia, pues el ritmo de venta de entradas es menor que en otros partidos.

Es previsible que el Málaga, en este horario inusual, se sienta arropado, como siempre, aunque se han puesto en marcha para esta ocasión, en este caso por medio de Fondo Sur un pintacaras para niños, que comenzará a las 11.00 de la mañana y finalizará media hora antes del encuentro, a las 13.30. Y a esta iniciativa hay que añadir lo de todas las semanas en casa, los habituales cánticos en todo momento del encuentro de los aficionados malaguistas.

Más allá de los socios del Málaga, en esta ocasión ha bajado el ritmo de venta de entradas, aunque todavía quedan muchas horas hasta el arranque del encuentro para que los interesados puedan adquirir estas localidades para completar el aforo del estadio. Hasta la tarde de ayer, los seguidores habían retirado alrededor de 2.000, lo que deja todavía cierto margen para que estos datos se puedan mejorar de una forma sensible. Las fuentes consultadas, de todas formas, afirman que es previsible que en esta ocasión no se llegue a la media habitual de los partidos en el campo de Martiricos. Todo ello al margen de los abonados que falten.

Esta asistencia a través de las entradas, sin embargo, no mermará la expectación cara a este encuentro. La afición malaguista es consciente de las dificultades que está atravesando el equipo en el último mes, con las numerosas lesiones que ha sufrido, además de las bajas por sanción en ciertos casos. Y muchos de los futbolistas de la 'segunda unidad' que tuvieron que salir todavía no habían alcanzado el ritmo de juego suficiente, lo que acentuó el problema y permitió que llegaran hasta cuatro derrotas seguidas. Después apareció la exhibición contra el Deportivo, pero los blanquiazules volvieron a las andas en el anterior desplazamiento.

Ahora llega el equipo a un punto importante, casi de inflexión, en el que deberá adaptarse de inmediato a las circunstancias para mantener el ritmo de la zona media de la clasificación. De ahí la trascendencia del partido para el Málaga. De hecho, podría estar en la zona de descenso nuevamente si la Real B hubiera jugado y ganado su partido (se aplazó).

Tras el encuentro de Leganés, los cientos de seguidores blanquiazules que se desplazaron al choque mostraron su malestar por la derrota y la última trayectoria, salvando el choque contra el 'Dépor', con ciertos gritos contra los futbolistas y el entrenador. Entendían que el rendimiento de los suyos tuvo que ser mayor en esa ocasión. Aunque este encuentro en tierras madrileñas estuvo relativamente equilibrado, y fue el acierto de los locales lo que inclinó la balanza. De hecho, los pupilos de Sergio Pellicer tuvieron algunas ocasiones muy claras para marcar, como las dos de Larrubia, que no anduvo fino en este capítulo (se esforzó al máximo también en tareas defensivas).