¿Le falta ambición al Málaga?

«No somos candidatos al ascenso, pero nuestro objetivo no es el mismo que el del año pasado». Sigo dándole vueltas a estas palabras de ... Sergio Pellicer, en una entrevista en Canal Sur Televisión la noche del domingo. La primera derrota de la temporada del equipo ha generado ya una corriente crítica en torno a la supuesta falta de ambición mostrada en Huesca (1-0).

El fútbol a veces es muy caprichoso. No fueron muy distintas las versiones del equipo en sus dos salidas en lo que llevamos de campaña. Quizás en Las Palmas (0-1) las expectativas eran otras y el equipo mostró un acierto casi total ante la portería rival con un gol casi en su único remate entre los tres palos. Pero en Huesca el aficionado quería más, y lo que se vio fue un clásico de la categoría, un choque con excesivo control táctico, mucho desgaste en la presión y un plus de cautela.

Pero si el equipo pierde (cruelmente) en la última jugada, justo como en la anterior visita a El Alcoraz, la digestión del resultado resulta mucho más difícil. En parte se puede cuestionar esta versión del Málaga, que parece uno en casa, con más iniciativa con el balón, y otro muy especulativo fuera, donde parece que se complace con desenvolverse en encuentros en los que suceden pocas cosas para tratar de mostrarse eficaz en las áreas, con lo que ha demostrado ya ser capaz de empatar y ganar muchos partidos en la 'era Pellicer'. El problema es la cara que se queda cuando se pierde, máxime si es in extremis.

Es poco entendible la reclamación de una posible falta a Rafa antes del gol del Huesca, pues sucede con mucha antelación, al otro lado del campo, y sí es reprobable que el equipo tuvo varias opciones para detener la acción de contragolpe. Era la última jugada del partido y el castigo de una tarjeta de color rojo es sensiblemente menor, más allá del consiguiente partido de sanción.

Situar a Murillo como lateral derecho, con los cambios adicionales que implicó, ofreció ya carnaza a los críticos

El once de salida ya advertía. El planteamiento de situar a Murillo como lateral derecho. Con decisiones así el técnico ofrece carnaza a las críticas de los aficionados. Sacrificó prácticamente una banda en ataque, además de que removió muchas posiciones. Entre otras cosas, situó a Larrubia por dentro y a Joaquín en la derecha. En el intermedio ya recolocó de nuevo a la mayoría en sus puestos más naturales. Partía, es verdad, con ocho bajas el equipo, pero tenía especialistas suficientes para cubrir todas las demarcaciones, y parece un desperdicio no poder disfrutar de Adrián Niño y Chupete juntos en el terreno de juego, dos delanteros muy oportunistas, en pleno crecimiento y que están demostrando que pueden hacer un buen número de goles este curso a poco que se les dé mucha confianza en forma de minutos. Con una tercera opción ofensiva en el banco, Jauregui, es cierto que Pellicer ya ha comentado que alinear dos 'nueves' le lleva a perder control en la zona del centro del campo, pero también cabe analizar lo que se puede ganar en finalización.

Así las cosas, vuelvo a la frase inicial del entrenador. «No somos candidatos al ascenso, pero nuestro objetivo no es el mismo que el del año pasado». ¿A qué aspira este Málaga? Tenemos claro casi todos que no sería admisible estar cerca otra vez de la lucha por la permanencia, pero la afición, la más numerosa de la categoría, quiere más. Ve alrededor crecer a proyectos como el del Deportivo con buenas palancas económicas (Abanca), aterrizado en Segunda a la vez, y cómo el Málaga plantea partidos como el del sábado en Huesca, con mal resultado. El equipo venía de ocupar puestos de 'play-off' cuatro años después (es cierto que con muy pocas jornadas disputadas, sin ser aún algo relevante) y ahora ha caído a la décima plaza. Pero, ¿realmente hay tanta diferencia entre no sufrir por el descenso y estar peleando por acceder al menos a la sexta posición hasta el final del torneo o poco tiempo antes? ¿Puede (o debe) el Málaga cambiar tanto su estilo para jugar fuera de casa? ¿Ofrecen los fichajes veraniegos recursos para crecer?