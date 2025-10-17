Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alfonso Herrero, en el entrenamiento de este viernes en el Anexo. MIGUE FERNÁNDEZ

Alfonso Herrero, de vuelta y disponible para Butarque

Puga comienza a ejercitarse con el grupo y no se descarta que pueda ser novedad en la convocatoria, aunque con pocas opciones de participar

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:11

Comenta

El guardameta del Málaga Alfonso Herrero se entrenó este viernes con normalidad en el Anexo de La Rosaleda. De esta forma, se borraron los temores ... a que no pudiera estar disponible este domingo (14.00 horas) en el duelo en Butarque ante el Leganés. Hay que recordar que el toledano no se ejercitó este jueves por un virus, como precaución.

