Alfonso Herrero, de vuelta y disponible para Butarque

El guardameta del Málaga Alfonso Herrero se entrenó este viernes con normalidad en el Anexo de La Rosaleda. De esta forma, se borraron los temores ... a que no pudiera estar disponible este domingo (14.00 horas) en el duelo en Butarque ante el Leganés. Hay que recordar que el toledano no se ejercitó este jueves por un virus, como precaución.

Herrero, que fue protagonista el domingo pasado con sus intervenciones en el 3-0 ante el Deportivo, lo ha jugado todo desde su llegada al Málaga en la Liga, salvo un partido de finales de la campaña anterior, en el que Sergio Pellicer premió a Carlos López.

Ampliar Los jugadores, este viernes en un rondo. MIGUE FERNÁNDEZ

En la sesión de trabajo hubo otra gran novedad, que Puga se entrenó de forma parcial con el equipo, tras más de un mes fuera por una lesión miotendinosa. Pellicer no descartó incluso que pueda entrar este sábado en la convocatoria, aunque seguramente con muy pocas opciones de participar. Además, Dotor no se ejercitó con un virus, pero podría reaparecer este sábado.

Otro detalle importante es que el técnico consideró que los plazos de la lesión de Gabilondo se pueden reducir de forma sensible con un vendaje compresivo en la mano, y que no se maneja que vaya a tener que estar de baja de cuatro a seis semanas.

Además, el tecnico confirmó que Niño sufrió una pequeña recaída y se va a alargar el periodo de baja por su tobillo. Si no va convocado Puga se pueden dar este domingo siete bajas, las cuatro de larga duración (Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor), a los que hay que sumar el lateral derecho granadino, Gabilondo (fractura en un hueso de la mano) y el citado delantero roteño. Pero se recuperan Montero (tras su sanción), Izan Merino y Ochoa, después de convocatorias internacionales.