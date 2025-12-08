El indiscutible Alfonso Herrero ya es centenario

Alfonso Herrero sopló cien velas con el Málaga, y lo hizo en un partido grande, ante su parroquia y con el Zaragoza, un histórico, como ... rival. El guardameta toledano, que cayó de pie a su llegada a la capital de la Costa del Sol, no ha necesitado mucho tiempo para alcanzar esta cifra redonda de partidos oficiales con el cuadro de Martiricos, apenas algo más de dos temporadas.

Y es que Herrero ha sido indiscutible en la portería. Nunca se ha dudado de su presencia en el once y ha sido un pilar. Como quiera que no ha padecido lesiones ni ha sido expulsado, lo ha jugado todo en la Liga, salvo la jornada final de la pasada campaña. Entonces Sergio Pellicer premió al guardameta suplente, Carlos López, por su trabajo y le permitió que jugara la jornada final, un intrascendente choque en casa ante el Burgos (2-2).

Las cifras de Alfonso Herrero incluyen 42 partidos en la Liga 2023-24, en Primera RFEF (38 citas de fase regular y los cuatro de los 'play-off'), 41 en la 2024-25, ya en Segunda, y los 17 de esta, que hacen cien. En la Copa del Rey no ha participado, y ha cedido su puesto a Carlos López.

El exjugador del Málaga, ahora trabajando en la Fundación MCF, fue el encargado de regalar a Alfonso Herrero una camiseta conmemorativa de este centenario, en los prolegómenos del choque, y el manchego se llevó una gran ovación de la grada, que valora su papel decisivo en muchos partidos, aunque esta campaña no esté tan fino y llegara de un error importante en el último choque, en Valladolid.