Basti entrega a Alfonso Herrero una camiseta conmemorativa de su centenario. ÑITO SALAS

El indiscutible Alfonso Herrero ya es centenario

El guardameta toledano alcanzó ante el Zaragoza este lunes una cifra redonda de partidos oficiales después de haber jugado siempre en la Liga desde su llegada, salvo en un partido

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:27

Comenta

Alfonso Herrero sopló cien velas con el Málaga, y lo hizo en un partido grande, ante su parroquia y con el Zaragoza, un histórico, como ... rival. El guardameta toledano, que cayó de pie a su llegada a la capital de la Costa del Sol, no ha necesitado mucho tiempo para alcanzar esta cifra redonda de partidos oficiales con el cuadro de Martiricos, apenas algo más de dos temporadas.

