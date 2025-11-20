Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bravo, segundo de Funes en el Malagueño, que ahora pasa a dirigir el equipo, junto a su ya excompañero. SALVADOR SALAS

Alejandro Acejo dejará el Málaga y se busca ayudante para Funes

«Hemos hablado con algunas personas y no queremos precipitarnos», manifestó el nuevo entrenador de la primera plantilla

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:00

La puesta de largo de Juan Francisco Funes ante los medios dejó también una cuestión resuelta, la del futuro cuerpo técnico en la primera plantilla. ... Siguen todos menos Alejandro Acejo (llegó a ocupar el área técnica en tres partidos esta campaña, por sanción de Pellicer), que saldrá, de forma que se buscará un técnico ayudante del lojeño.

