Alejandro Acejo dejará el Málaga y se busca ayudante para Funes

La puesta de largo de Juan Francisco Funes ante los medios dejó también una cuestión resuelta, la del futuro cuerpo técnico en la primera plantilla. ... Siguen todos menos Alejandro Acejo (llegó a ocupar el área técnica en tres partidos esta campaña, por sanción de Pellicer), que saldrá, de forma que se buscará un técnico ayudante del lojeño.

«Hemos hablado con algunas personas y no queremos precipitarnos. En un principio iba a ser Bravo, que es como un matrimonio, porque llevamos mucho tiempo juntos, pero no queremos debilitar tanto al segundo equipo. Loren no quería romper eso y que se mantuviera la línea de trabajo», explicó Funes.

«Creo que tenemos una suerte importante de que esté ahí, aunque egoístamente me gustaría que estuviera conmigo», añadió también en relación a que Bravo, exjugador de la primera plantilla, hubiera llegado a ella. «Sobre la persona que venga tenemos el convencimiento de que va a llegar para quedarse. Hemos visto ya perfiles», indicó también Funes,

En cuanto a la salida de Acejo, que este miércoles dirigió el entrenamiento del Málaga, el director deportivo, Loren Juarros, manifestó de forma escueta que «vino vinculado a Pellicer y ha entendido que no iba a continuar, porque estaba más ligado a Sergio». Esto deja abierta la puerta a que en el futuro vaya con el de Nules si este recibe una nueva oferta para entrenar. El resto de integrantes del cuerpo técnico en el primer equipo (preparadores físicos, fisioterapeutas, analistas) siguen en sus funciones.