Ale Acejo da instrucciones al Málaga en el duelo frente al Deportivo. Marilú Báez

Ale Acejo, segundo entrenador del Málaga: «Hay que poner en valor lo que se ha hecho»

«Hemos estado muy serios desde el primer minuto hasta el último», añadió el segundo entrenador del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:55

Quizá con mayor sufrimiento del que preveía, pero el Málaga consumó su revancha en la Copa del Rey frente al Estepona (1-3). Puesto que ... debía comparecer el viernes o el sábado con motivo de la previa del duelo frente al Castellón, finalmente fue Ale Acejo, el segundo entrenador, quien habló tras el triunfo en el derbi copero. El próximo rival del cuadro de Martiricos, el Castellón, cayó frente al Antoniano (1-0) en Copa, equipo de Segunda RFEF como el esteponero. Precisamente de ello habló Acejo, que viendo el resultado de esta eliminatoria, comentó que «por eso hay que poner valor a lo que ha hecho el equipo. La Copa es una competición bonita y creo que el equipo ha defendido el escudo de la mejor manera. En esta competición los equipos se meten en los partidos en cualquier momento, estando en su estadio ante un equipo al que todos quieren ver caer. Pero creo que hemos hecho un partido muy serio desde el primer minuto hasta el último».

