Ale Acejo, segundo entrenador del Málaga: «Hay que poner en valor lo que se ha hecho» «Hemos estado muy serios desde el primer minuto hasta el último», añadió el segundo entrenador del Málaga

Jorge Garrido Málaga Jueves, 30 de octubre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Quizá con mayor sufrimiento del que preveía, pero el Málaga consumó su revancha en la Copa del Rey frente al Estepona (1-3). Puesto que ... debía comparecer el viernes o el sábado con motivo de la previa del duelo frente al Castellón, finalmente fue Ale Acejo, el segundo entrenador, quien habló tras el triunfo en el derbi copero. El próximo rival del cuadro de Martiricos, el Castellón, cayó frente al Antoniano (1-0) en Copa, equipo de Segunda RFEF como el esteponero. Precisamente de ello habló Acejo, que viendo el resultado de esta eliminatoria, comentó que «por eso hay que poner valor a lo que ha hecho el equipo. La Copa es una competición bonita y creo que el equipo ha defendido el escudo de la mejor manera. En esta competición los equipos se meten en los partidos en cualquier momento, estando en su estadio ante un equipo al que todos quieren ver caer. Pero creo que hemos hecho un partido muy serio desde el primer minuto hasta el último».

Sobre Dorrio, Aarón Ochoa y Haitam, el segundo técnico blanquiazul aseguró estar «muy contento por ellos. Que jugadores que quizá son menos habituales demuestren lo que entrenan y trabajan en el día a día... Muy feliz por Dorrio, porque significa otro efectivo más que sumamos a la dinámica. También muy contento por Aarón, que ha jugado los 90 minutos, tuvo una lesión en verano, y sé que todo esto le va a hacer crecer». «Al final, son contextos de partido. En algunos momentos hemos tenido nosotros más la posesión y ellos en otras. No ha habido conformismo por nuestra parte, sino situaciones del partido que se dan», dijo Acejo sobre si quizá el Málaga se mostró demasiado especulativo en el segundo tiempo y si sufrió un poco más de lo que esperaba. Acerca de si existía de manera consciente un deseo de no repetir lo que ocurrió la temporada pasada, explicó que «no sé si es por lo que pasó hace un año, pero el equipo es consciente de lo importante que es el mantener una buena dinámica como la que llevábamos. El equipo sale a ganar cada partido».

