El aforo en el estadio de atletismo cara al traslado del Málaga podría reducirse

El aforo del estadio Ciudad de Málaga, al que se trasladará el Málaga durante al menos dos temporadas, desde la 2026-27, podrá ver reducido ... algo su aforo final, como esbozó este jueves el alcalde, Francisco de la Torre, en unas declaraciones efectuadas con motivo de la presentación de la Sailing Cup.

Hay que recordar que la reforma de La Rosaleda, que será sede del Mundial de 2030, obliga al Málaga a trasladarse al menos dos años durante los trabajos, que van a permitir que el aforo del estadio crezca desde 30.000 a 45.000 asientos. El plan es que el equipo juegue sus partidos en el Ciudad de Málaga, que tiene un graderío solamente (en torno a 8.000 asientos) y en el que se van a levantar más gradas, portátiles, modulares, hasta llegar a unos 26.000 asientos.

«Estamos ahora terminando el modelo de convenio, que está ya muy avanzado y donde contemplamos distintas opciones para ver de qué manera podemos hacerlo rápido y que no tengamos problemas en la zona del Martín Carpena, donde está el Estadio de Atletismo, a efectos de tráfico. Por lo tanto, estamos valorando que en vez de tener toda la capacidad que se iba a poner allí, una instalación provisional por dos años, qhue sea el número que no cree problemas en el tema del tráfico, para no tener complicaciones tampoco en materia de plazos. Queremos cumplirlos absolutamente, y eso nos obliga a ir con una gran agilidad», declaró De la Torre.

Esta intención de que se reduzca el aforo en los trabajos de adaptación del Ciudad de Málaga podría afectar a los socios del Málaga. Actualmente tiene 26.550 abonados, con lo que de mantenerse esta masa social dificílmente habría hueco para todos en la nueva ubicación temporal.