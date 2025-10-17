Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrian Niño engancha un remate con la derecha en el partido ante la Real Sociedad B. ÑITO SALAS

La 'Niñomanía', aparcada un tiempo en el Málaga

El hombre de moda de la pretemporada, el primer fichaje con pago de traspaso del club en años, no ha jugado ni un tercio de los minutos y un tobillo le tiene sin fecha de vuelta

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:21

De la 'Niñomanía' a la 'Chupetemanía'. El fútbol no tiene memoria, y menos los aficionados. Muchos de los que idolatraban a Adrián Niño esta pretemporada ... por su esperanzador acierto cara al gol ahora se apuntan al fenómeno cordobés, autor de dos dobletes en La Rosaleda y con una noche realmente espléndida ante el Deportivo el pasado domingo, a la que sumó una asistencia de tacón de antología.

