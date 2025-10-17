La 'Niñomanía', aparcada un tiempo en el Málaga

De la 'Niñomanía' a la 'Chupetemanía'. El fútbol no tiene memoria, y menos los aficionados. Muchos de los que idolatraban a Adrián Niño esta pretemporada ... por su esperanzador acierto cara al gol ahora se apuntan al fenómeno cordobés, autor de dos dobletes en La Rosaleda y con una noche realmente espléndida ante el Deportivo el pasado domingo, a la que sumó una asistencia de tacón de antología.

Mientras, Adrián Niño parece aparcado, al menos esa ilusión despertada. Ni siquiera está claro que tuviera hueco en el once inicial si estuviera repuesto de sus actuales molestias en el tobillo izquierdo, que le mantienen de baja un mes después. El problema apareció el viernes 19 de septiembre, pero al ser una lesión leve se le convocó ante el Cádiz (domingo 21) y salió de titular, pero a la media hora de juego se retiró dolorido.

224 minutos de 900 posibles en la Liga (dando por hecha su baja en Leganés) para Adrián Niño.

No se sabe bien si pesó más su impulso de jugar ante el equipo de su tierra o no se valoró lo suficiente su problema físico, pero desde aquella salida abrupta del partido no se le ha vuelto a ver entrenarse con el grupo. Han transcurrido las semanas sin que se incorpore al trabajo, a pesar de que se trata de un esguince de grado 1, una muestra de que no debe estar cómodo a nivel de sensaciones.

El resultado es que Niño no ha jugado ni un tercio de los minutos ligueros: 224 de los 900 que se llevarán este domingo después del choque en Butarque, para el que no se le espera, después de que no haya empezado a ejercitarse al mismo nivel de intensidad que el resto de la plantilla. De hecho, sólo ha sido titular en tres partidos oficiales con el Málaga, en las dos jornadas iniciales (ante Eibar y Real Sociedad B) y en la apuesta fallida ante el Cádiz, porque también sufrió una ausencia por vonvocatoria con la sub-21. Además, sólo en ese primer encuentro de la campaña no fue sustituido y pudo marcar su único gol.

5 goles, todos al primer toque, con el Málaga, pero sólo uno en la Liga, ante el Eibar. Marcó otro más así con la sub-21, todos los que lleva en esta temporada.

Pero Niño ha pasado a un segundo plano. Parecen olvidados ya sus cuatro tantos en la pretemporada y el logrado ante el Eibar, cinco definiciones a un solo toque, una de las habilidades que ha mostrado este delantero centro que llegó al Málaga sin experiencia en categorías profesionales en España, más allá de una aparición efímera con el primer equipo del Atlético de Madrid.

Las expectativas se fijaron en él desde que se convirtiera en el primer traspaso que abona el Málaga por un fichaje desde la campaña 2018-19, cuando se pagó por Renato Santos y Boulahroud. Por el roteño se invirtieron cerca de 400.000 euros, y todavía se espera que dé grandes tardes al equipo.

Ampliar Un gesto de rabia de Niño celebrando su único gol liguero con el Málaga hasta ahora, ante el Eibar. MARILÚ BAEZ

No obstante, ahora ha irrumpido Chupete, que ha formado una buena pareja con Rafa, este con un perfil distinto y complementario, que se ajusta a la presión como segundo punta y que puede ejercer tareas de centrocampista puro. Ambos, compañeros ya en el Atlético Malagueño, se asociaron en el segundo y tercer gol ante el Deportvo y han firmado siete de los nueve tantos.

Además, Pellicer no suele apostar por un dibujo con dos 'nueves' y prefiere recurrir a ella por necesidad en el tramo final de partidos en los que se precisan soluciones ofensivas. Esto puede complicar la reentrada de Niño, que ha demostrado muy buenas maneras y capacidad de trabajo en lo que se la ha podido ver hasta ahora de blanquiazul.