Adrián Niño: definiciones a un solo toque

Durante la temporada 1989-90 Hugo Sánchez logró un récord histórico en la Liga española de esos que seguramente no se volverán a superar jamás. ... Sus 38 tantos con la camiseta del Real Madrid igualaron entonces la marca de Telmo Zarra en el Trofeo Pichichi. El registro lo batirían después Cristiano Ronaldo y Messi, pero el valor residió en que el mexicano lo consiguió con remates al primer toque, algo que ningún otro jugador ha sido capaz de lograr.

Años más tarde Haaland marcó con un solo golpeo ocho de sus diez primeros tantos con el Borussia Dortmund, antes de recalar en el Manchester City. Pero la tendencia del fútbol actual apunta a una mayor elaboración en las jugadas y en menos fútbol directo, con centros desde los costados y definiciones. Poco más o menos ese era el sello del Real Madrid, con Míchel (luego entrenador del Málaga) en la derecha y Gordillo en la izquierda. Un buen número asegurado de centros precisos que ejecutaba a la perfección Hugo Sánchez antes de su voltereta de rigor.

Hugo Sánchez estableció un récord histórico difícil ya de igualar al marcar al primer toque sus 38 goles en la temporada 1989-90

Al azteca le ha surgido ahora un digno sucesor en la figura de Adrián Niño. Sus cuatro primeros goles con la camiseta malaguista han sido al primer toque. Esto, lejos de ser una mancha, hablan bien de su calidad y fundamentos técnicos y tácticos como delantero centro.

Hay que recordar que el roteño fue el autor el sábado del gol del empate ante el Eibar (1-1), pero antes de estrenarse en la competición oficial marcó tres tantos en la pretemporada, dos al Antequera (5-0) y uno al Almería (2-1). En estas tres acciones destacaron su precisión técnica en las ejecuciones y sus movimientos para fabricarse el desmarque, esperando el instante decisivo para aparecer o fabricándose el espacio. Las definiciones a un solo toque, además, le conceden menos tiempo a las defensas rivales para interceptar remates o a los porteros para reaccionar.

Su estreno fue con un pase de Dani Sánchez en carrera que empaló en el punto de penalti con un impresionante remate a la escuadra. Acababa de saltar al campo y puso el 3-0 al Antequera. Más sencillo y menos espectacular fue el 4-0, tras un pase de Joaquín, que ganó bien la línea de fondo desde la izquierda.

El gol de Adrián Niño es descomunal, puede parecer fácil pero me sé más de uno y de dos que lo hubieran fallado

Ojalá nos de muchas más alegrías



También Joaquín fue su asistente en el 1-0 al Almería (2-1 final), en otro envío desde el costado izquierdo y con una buena maniobra de Niño para ganarse la posición al primer palo. Esas tres acciones generaron una expectación simpar en la única apuesta de los últimos años del club del Málaga para invertir en un traspaso: 400.000 euros al Atlético de Madrid (en cuyo filial marcó la pasada campaña una decena de goles en Primera RFEF).

Llegó el momento del estreno liguero y la única ocasión clara de que dispuso Niño la embocó en la portería. Esta vez la asistencia fue de un rival, de Nolaskoain, que erró al pasar el balón hacia atrás sin detectar la presencia del delantero malaguista, que no invirtió tiempo en un control antes del remate. Chutó de primeras sobre una larga distancia advirtiendo que Magunagoitia estaba adelantado.