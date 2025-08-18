Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Niño celebra uno de sus dos goles al Antequera. MARILÚ BÁEZ

Adrián Niño: definiciones a un solo toque

El delantero roteño del Málaga ha transformado sus cuatro goles con el equipo sin necesidad de efectuar controles ni jugada previa

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:13

Durante la temporada 1989-90 Hugo Sánchez logró un récord histórico en la Liga española de esos que seguramente no se volverán a superar jamás. ... Sus 38 tantos con la camiseta del Real Madrid igualaron entonces la marca de Telmo Zarra en el Trofeo Pichichi. El registro lo batirían después Cristiano Ronaldo y Messi, pero el valor residió en que el mexicano lo consiguió con remates al primer toque, algo que ningún otro jugador ha sido capaz de lograr.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  5. 5 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
  6. 6

    La boda de Edgar Neville y Ángeles Rubio-Argüelles
  7. 7 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  8. 8

    Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»
  9. 9

    Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?
  10. 10 Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adrián Niño: definiciones a un solo toque

Adrián Niño: definiciones a un solo toque