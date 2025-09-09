Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores de la selección española celebran el primer gol frente a Kosovo. RFEF

Adrián Niño: seis minutos para marcar con la sub-21

El delantero del Málaga debutó con la selección de la categoría entrando en el 89 y vio puerta, de nuevo al primer toque, para sentenciar el encuentro (1-3) de La Rojita frente a Kosovo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:10

Adrián Niño fue suplente en el segundo y último partido de la selección española sub-21 en esta ventana FIFA frente a Kosovo (2-1), ... en la que el combinado de la categoría inició la fase de clasificación para el Europeo de 2027. Pero esta vez sí jugó (poco, sólo seis minutos), debutando con la sub-21 (con ese mismo dorsal) en el minuto 89 sustituyendo a Rodrigo Mendoza, e incluso vio puerta en el último minuto, aprovechando el rechace que dejó el guardameta kosovar tras el tiro de Iker Bravo para anotar al primer toque, como el resto de sus goles con el Málaga hasta ahora.

