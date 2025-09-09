Adrián Niño: seis minutos para marcar con la sub-21

Adrián Niño fue suplente en el segundo y último partido de la selección española sub-21 en esta ventana FIFA frente a Kosovo (2-1), ... en la que el combinado de la categoría inició la fase de clasificación para el Europeo de 2027. Pero esta vez sí jugó (poco, sólo seis minutos), debutando con la sub-21 (con ese mismo dorsal) en el minuto 89 sustituyendo a Rodrigo Mendoza, e incluso vio puerta en el último minuto, aprovechando el rechace que dejó el guardameta kosovar tras el tiro de Iker Bravo para anotar al primer toque, como el resto de sus goles con el Málaga hasta ahora.

🔥 ¡NIÑO LA CAZA DENTRO DEL ÁREA!



La sentencia de España en Pristina.



🇽🇰 1-3 🇪🇸 | 90'+5



📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/RkG7MAiqzX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 9, 2025

España se adelantó en el marcador gracias al tanto de Joel Roca, en una gran combinación entre Mayenda y Fer López. Diez minutos después igualó el encuentro la selección kosovar por medio de Hasani, pero en el minuto 70 Iker Bravo, que había entrado en el terreno de juego poco antes, tocó con la puntera el disparo lejano del defensa Simo para hacer el segundo y, ya en el 95, Niño sentenció el encuentro haciendo el tercero.

En el primero de los dos partidos, ante Chipre (3-0), el atacante del Málaga fue uno de los descartes que debía hacer el seleccionador David Gordo, que afrontaba sus primeros partidos en el banquillo de La Rojita tras tomar el relevo de Santi Denia. Adrián Niño cuenta con una competencia feroz en la delantera de la sub-21, pues debe pelear con otros tantos atacantes que militan en clubes de la máxima categoría en España, Inglaterra e Italia (Gonzalo García Marc Guiu, Fer López, Mayenda o Iker Bravo, por citar algunos de ellos) por uno o, en contextos muy específicos de los partidos, dos puestos en la punta de ataque.

El punta gaditano, por quien el Málaga puso fin a un periodo de siete años sin pagar a otro club por un traspaso, ha tenido un brillante inicio a su trayectoria como blanquiazul, anotando en su primer partido oficial y tres más en pretemporada.

«De Adrián Niño no voy a hablar, porque mejor no hablar. Todos los equipos necesitamos a todos los jugadores y que al final no cuenten con él... Estoy muy enfadado», dijo Pellicer, mordiéndose la lengua aunque un tanto molesto en sus declaraciones tras el derbi, en el que no pudo contar con el roteño.

El esteponero Salvador Esquível, guardameta de 19 años que milita en la cantera del Atlético de Madrid, fue también suplente en este segundo choque internacional, pero no ha disputado ningún minuto en estos partidos, en ese siempre difícil rol de tercer suplente en una selección.

La tónica habitual en el Málaga

Este 'virus FIFA' no ha hecho más que empezar para el Málaga. Ya le tocó experimentarlo la temporada pasada con Antoñito e Izan Merino, y vuelve a vivirlo en este inicio de curso, y se prevé que ocurra más a menudo a lo largo de la campaña.

A las más que probables ausencias periódicas de Niño durante los diversos parones de selecciones, es posible se le una la de Izan Merino con la sub-20 para el Mundial en unas semanas (el club pudo evitar que fuera citado para los dos amistosos pero no podrá impedir que se vaya durante cerca de un mes si es convocado para la cita mundialista) o la de otro delantero blanquiazul, Chupete, también con la sub-21.