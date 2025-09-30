Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, en su último partido, ante el Cádiz, cuando se retiró a la media hora de juego. MARILÚ BÁEZ

Adrián Niño sigue trabajando al margen en el entrenamiento

En una sesión en la que sólo los malaguistas no titulares en Burgos se emplearon con más intensidad, el delantero siguió al margen junto a Puga, Joaquín, Ramón y Moussa

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:41

El Málaga regresó al trabajo este martes por la tarde, después de descansar el lunes, y lo hizo en la Ciudad Deportiva de Arraijanal y ... sin que Adrián Niño trabajara con normalidad con sus compañeros. El delantero estuvo al margen, haciendo labor de recuperación junto a Puga, Joaquín, Moussa y Ramón.

