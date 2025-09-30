Adrián Niño sigue trabajando al margen en el entrenamiento

El Málaga regresó al trabajo este martes por la tarde, después de descansar el lunes, y lo hizo en la Ciudad Deportiva de Arraijanal y ... sin que Adrián Niño trabajara con normalidad con sus compañeros. El delantero estuvo al margen, haciendo labor de recuperación junto a Puga, Joaquín, Moussa y Ramón.

Está por ver la evolución del roteño durante la semana, pero no es un buena noticia cara a sus opciones de estar el domingo en Santander ante el Racing (18.15 horas) y esto podría llevar al Málaga a tener nueve asusencias en ese partido, al contar la sanción de Galilea.

En un entrenamiento clásico pospartido, con más intensidad para los jugadores no titulares en El Plantío, hubo rondos por grupos y partidillos en espacio reducido. Además, Larrubia fue objeto de la broma de sus compañeros después de haberse hecho oficial que ha ampliado un año más su contrato con el equipo.

Esta mañana habrá un nuevo entrenamiento, a las 10.30 horas, y se podrá comprobar si asume más cargas en el trabajo Niño, que hay que recordar que sufre una dolencia leve en su tobillo izquierdo que se produjo dos días antes del derbi ante el Cádiz. No fue reservado para ese partido y se tuvo que retirar a la media hora de juego ante las molestias.