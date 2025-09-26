Aarón Ochoa inaugura la Peña Malaguista de Canillas de Aceituno

El Málaga continúa en su proceso de 'evangelización'. Si hace unas semanas tuvo lugar la fundación de una Peña Malaguista en Sevilla, este jueves se ... inauguró en la localidad axárquica de Canillas de Aceituno otra más. Este acto contó con el joven centrocampista blanquiazul, el marbellí Aarón Ochoa. Canillas de Aceituno es uno de los lugares más pequeños en los que hay una Peña del Málaga federada.

Ampliar Aarón Ochoa firma un autógrafo a un aficionado malaguista. MCF

Además de Ochoa, del club acudió a la cita el Consejero Consultivo, Antonio López, y de manera externa a la entidad, el Presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, Miguel Molina.

Ochoa es una de las grandes promesas que han surgido de La Academia en los últimos años. Fue decisivo en el partido del ascenso en Tarragona y arrastró aquella inercia al tramo inicial de la temporada pasada, aunque se acabó diluyendo, incluso terminando el curso lesionado. A pesar de su juventud (18 años), optó por no salir cedido y luchar por un puesto en el equipo que dirige Pellicer.