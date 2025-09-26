Aarón Ochoa inaugura la Peña Malaguista de Canillas de Aceituno
El futbolista del Málaga acudió el jueves a la sede peñista en la localidad de La Axarquía y atendió a los aficionados presentes
Málaga
Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:11
El Málaga continúa en su proceso de 'evangelización'. Si hace unas semanas tuvo lugar la fundación de una Peña Malaguista en Sevilla, este jueves se ... inauguró en la localidad axárquica de Canillas de Aceituno otra más. Este acto contó con el joven centrocampista blanquiazul, el marbellí Aarón Ochoa. Canillas de Aceituno es uno de los lugares más pequeños en los que hay una Peña del Málaga federada.
Además de Ochoa, del club acudió a la cita el Consejero Consultivo, Antonio López, y de manera externa a la entidad, el Presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, Miguel Molina.
Ochoa es una de las grandes promesas que han surgido de La Academia en los últimos años. Fue decisivo en el partido del ascenso en Tarragona y arrastró aquella inercia al tramo inicial de la temporada pasada, aunque se acabó diluyendo, incluso terminando el curso lesionado. A pesar de su juventud (18 años), optó por no salir cedido y luchar por un puesto en el equipo que dirige Pellicer.
