La Rosaleda, durante el último Málaga-Deportivo. SUR

Unas 600 entradas disponibles para el partido frente al Deportivo

Muchos aficionados han liberado su asiento y quedan a disposición del club; al ser encuentro de Alto Riesgo, las taquillas físicas estarán cerradas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:21

Comenta

penas quedan unas 600 entradas en la página web del Málaga para el trascendental duelo de hoy en La Rosaleda frente al Deportivo (21.00 ... horas). Como suele recomendar el club de Martiricos a sus abonados, bastantes liberaron a última hora sus localidades para ponerlas a la venta para el choque. Se espera que sea una de las mejores entradas de público de la temporada (ya lo fue en el encuentro de la pasada campaña).

