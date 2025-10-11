Unas 600 entradas disponibles para el partido frente al Deportivo

penas quedan unas 600 entradas en la página web del Málaga para el trascendental duelo de hoy en La Rosaleda frente al Deportivo (21.00 ... horas). Como suele recomendar el club de Martiricos a sus abonados, bastantes liberaron a última hora sus localidades para ponerlas a la venta para el choque. Se espera que sea una de las mejores entradas de público de la temporada (ya lo fue en el encuentro de la pasada campaña).

Las personas que deseen adquirir un asiento para el partido deberán hacerlo a través de la web del Málaga, dado que las taquillas físicas del feudo malagueño estarán cerradas por tratarse de un partido declarado de Alto Riesgo. Recibió esta calificación por la Comisión Antiviolencia debido al historial de incidentes entre los hinchas de ambos equipos. También hay una histórica rivalidad importante en lo estrictamente deportivo. A la afición visitante se le fueron entregadas unas 500 entradas, pero hace unos días el Deportivo puso a la venta unas 239 que sobraron de esa primera tirada.

El partido cuenta con todos los alicientes para una alta afluencia de público: el Málaga se la juega, recibe al líder de la categoría (el único equipo que sigue invicto en el fútbol profesional español) y hay una enemistad fuerte hacia el rival.

Se espera un ambiente en La Rosaleda como el de las citas grandes, en el que la afición jugará un papel fundamental. A pesar de ser tan sólo la novena jornada, no hay margen de error para Pellicer y sus hombres, que deben poner fin a la racha de derrotas inmediatamente. Habrá que ver cómo se desarrolla el encuentro para observar las posibles reacciones del estadio.