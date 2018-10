Votación sin sorpresas para la lista del PSOE Crónica política La mayoría de las agrupaciones respaldan la propuesta auspiciada por la dirección provincial, que prevé incluir a la alcaldesa de Ardales como cuota sanchista, aunque no es la propuesta defendida por esta corriente Carnero, Espejo y Conejo. ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 24 octubre 2018, 00:48

El PSOE de Málaga concluyó anoche la celebración de las asambleas locales, donde las bases podían votar en listas abiertas a los integrantes de la candidatura socialista malagueña cara a las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 2 de diciembre. No hubo grandes sorpresas y en la mayoría de ellas se respaldó la propuesta auspiciada por la dirección provincial del partido. Eso sí, en algunas de las asambleas, donde los sanchistas tienen fuerzas hubo 'castigo' a algunos de los integrantes planteados como Francisco Conejo. Además, no en todas hubo votación, sino que salieron adelante por aclamación o tras llegarse a acuerdos entre las distintas corrientes; en esos casos todos lograron los mismos votos. Aunque el voto no es vinculante, queda la duda de si habrá interpretación política de los resultados y, por tanto, alguna variación sobre la candidatura inicialmente planteada.

Hoy está previsto que el comité electoral apruebe la candidatura para que, a su vez, le dé luz verde la ejecutiva provincial para remitirla, para el último visto bueno, al comité director del PSOE de Andalucía, que se reúne este sábado. A la espera de que se haga oficial, los primeros puestos de la lista estarán ocupados por: José Luis Ruiz Espejo, delegado de la Junta y secretario general provincial (1); Beatriz Rubiño, parlamentaria desde 2015 (2); Javier Carnero, consejero de Empleo, Empresa y Comercio (3); Marisa Bustinduy, parlamentaria desde 2008 y exsecretaria general (4); Francisco Conejo, portavoz en la Diputación e integrante de la dirección regional (5); Cynthia García Perea, teniente de alcalde en Vélez-Málaga (6); José Carlos Durán, concejal en la capital y miembro de la cúpula autonómica del partido (7); Carmen García Bernal, edil de Torremolinos (8); Melchor Conde, alcalde de Arriate (9); y Ana Villarejo, secretaria provincial de Juventudes Socialistas (10).

Hasta el puesto 17, donde puede haber alguna variación, aparecen: Rafael Granados, secretario de la Agrupación Centro (11); José Antonio Moreno Téllez, de Juventudes Socialistas (12); Naiara Sánchez Cornejo, de Juventudes (13); María del Mar González Vera, alcaldesa de Ardales (14); Jesús Martín Rodríguez (15);María de la Rosa (16); y Micaela García Márquez, portavoz en Alhaurín de la Torre (17).

En un puesto testimonial ya que no tiene opciones de ser elegida, aparece González Vera, que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias y forma parte de la ejecutiva malagueña. Su inclusión va a ser presentada por la dirección provincial como la integración en la candidatura de la cuota sanchista. Sin embargo, cabe recordar que, esta corriente había planteado a la cúpula del partido en Málaga la inclusión de Mariló Narváez, exalcaldesa de El Burgo.

En este sentido y dado que Narváez está cosechando buenos resultados en las votaciones en las asambleas, desde las filas sanchistas aún se confía en su entrada en la candidatura para que se dé una auténtica integración y todo el partido se pueda sentir representado, según fuentes consultadas.

En agrupaciones como Vélez-Málaga (la más grande de la provincia), Centro, Marbella, Guadalmedina, Ronda, Campanillas, Ciudad Jardín, Arriate o Alhaurín el Grande hubo apoyo unánime y por asentimiento a la lista auspiciada por la dirección provincial que lidera Ruiz Espejo.

En las agrupaciones donde hubo votación, se dieron situaciones muy variadas. En municipios sanchistas como Cártama la más votada fue Mariló Narváez, mientras que Francisco Conejo, quedó en uno de los últimos, como también le sucedió en Fuengirola, otro bastión de los afines a Sánchez. Unos votos que algunas fuentes interpretaron como «un rechazo» a su inclusión. Sí fue ampliamente respaldado en otras asambleas como la de Benalmádena.