Oscar Puente: «Si hay voluntad política, consenso y dinero, habrá un tren litoral en Málaga»

Ignacio Lillo Málaga Jueves, 24 de julio 2025, 11:41 | Actualizado 11:51h.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el coloquio posterior con el director de SUR, Manolo Castillo, admitió su escepticismo inicial sobre el tren litoral, ... aunque subrayó el papel del director general del Sector Ferroviario, para hacerle cambiar de opinión. «Las personas son clave y Carlos Juárez me dijo que era posible, me explicó como se podía hacer y me hizo cambiar de opinión. Por eso, accedimos a hacer el Estudio de Viabilidad», para seguir posteriormente con el Estudio Informativo, el proyecto y por último la licitación, que son las cuatro fases de cualquier infraestructura pública.

«Vimos que había base, de la mano de las instituciones de Málaga, un camino que conducirá a que haya un tren en el sur; tengo más o menos claro por dónde puede ir, he visto planos y si hay voluntad política, consenso y dinero, habrá un tren litoral», sentenció. Profundizando en la iniciativa más anhelada de la historia en la Costa del Sol, Óscar Puente indicó que la ejecución se hará por fases, «como cualquier infraestructura ferroviaria del país», y el primer tramo será «la zona sin duda con mayor densidad y necesidad», que es el eje entre Estepona y la capital malagueña, pero «sin descuidar el resto». Preguntado por el director de SUR sobre la posibilidad de que se pueda hacer con capital privado, ya que hay fondos internacionales interesados, el ministro no lo descartó, aunque admitió que no es un modelo sobre el que haya experiencia en el sector ferroviario. «Es un debate que está encima de la mesa, pero depende de las cuentas; el sistema aeroportuario funciona por las inversiones privadas, es un buen modelo que creó el PP. Echaremos los números y se hara lo que más interese, si no supone problemas ni más gasto, se puede tener en cuenta».

