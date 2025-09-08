Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotograma del corto 'Moro', de los malagueños Pablo y Sergio Barce.

Videofórum sobre 'Moro', una historia diferente de la migración: la vuelta de los españoles tras el fin del protectorado marroquí

La obra se estrenó en el pasado Festival de Málaga y se proyectará este martes en la biblioteca municipal de Palma-Palmilla con coloquio posterior con sus guionistas y director

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:23

'Moro' es el título de un cortometraje que se podrá ver este martes, 9 de septiembre, a las doce de la mañana en la ... biblioteca municipal Alberto Jiménez Fraud, en el distrito Palma-Palmilla. Se trata de una obra que se proyectó en el pasado Festival de Cine de Málaga y que ha participado también en otros certámenes y cuenta una historia que transcurre en Marruecos en el año 1973. Entonces, cuando habían pasado casi dos décadas desde que el país dejó de ser un protectorado español, la situación va empeorando poco a poco tanto para los extranjeros como para quienes, a pesar de haber nacido allí, no son marroquíes. En ese contexto, la familia de Leo, adolescente, ultima los detalles para marcharse a España de forma permanente. Para algunos, volver a Europa es regresar a su lugar de origen, pero para Leo dejar el norte de África es abandonar la que es su casa.

