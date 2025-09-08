Videofórum sobre 'Moro', una historia diferente de la migración: la vuelta de los españoles tras el fin del protectorado marroquí

'Moro' es el título de un cortometraje que se podrá ver este martes, 9 de septiembre, a las doce de la mañana en la ... biblioteca municipal Alberto Jiménez Fraud, en el distrito Palma-Palmilla. Se trata de una obra que se proyectó en el pasado Festival de Cine de Málaga y que ha participado también en otros certámenes y cuenta una historia que transcurre en Marruecos en el año 1973. Entonces, cuando habían pasado casi dos décadas desde que el país dejó de ser un protectorado español, la situación va empeorando poco a poco tanto para los extranjeros como para quienes, a pesar de haber nacido allí, no son marroquíes. En ese contexto, la familia de Leo, adolescente, ultima los detalles para marcharse a España de forma permanente. Para algunos, volver a Europa es regresar a su lugar de origen, pero para Leo dejar el norte de África es abandonar la que es su casa.

A partir del visionado de esa historia, se abrirá un debate, una conversación, una reflexión, con sus guionistas, los malagueños Sergio y Pablo Barce, padre e hijo. Pablo Barce es, además, director del cortometraje, que tiene a sus espaldas una nominación al Goya por su anterior trabajo, 'El nadador', con el que ganó el Premio Forqué en el año 2020.

El corto está basado en uno de los relatos de 'Paseando por el zoco chico', una historia que cuenta el último día en Larache (Marruecos) del autor, el escritor Sergio Barce, y su marcha definitiva a España.

Se trata de una actividad gratuita que organiza la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes con la que propone no solamente el disfrute de la película, sino también participar de una conversación sobre los mensajes y reflexiones que propone 'Moro', que narra una historia de migraciones diferente, desde otro ángulo, no ya desde la del marroquí contemporáneo que cruza el estrecho, sino desde la del español que se instaló en el Marruecos colonial y que tras terminar el protectorado, emprende la vuelta a la metrópoli.

El público tendrá la oportunidad de dialogar con quienes idearon el cortometraje sobre la propia historia, su trasfondo y el proceso creativo. «Es una oportunidad excepcional para vivir el cine como punto de encuentro, reflexión y diálogo social», destacan desde la organización.