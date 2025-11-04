La venta de coches eléctricos se duplica en Málaga, pero todavía suponen sólo un 10%

La venta y matriculación de automóviles nuevos da claros signos de recuperación en Málaga, una provincia donde el calendario está marcado en rojo por la ... entrada en vigor de las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. Aunque esta norma entró en vigor el 1 de diciembre de 2024, se empezará a multar a los vehículos prohibidos (básicamente, los que no tengan etiqueta ambiental y que estén domiciliados fuera de la ciudad) a partir del próximo 30 de noviembre.

Ello, unido a la mejora del empleo, la relativa estabilidad económica y la bajada de los precios de algunas marcas hace que las matriculaciones hayan vuelto a repuntar hasta un 25% en el mes de octubre, según los datos aportados por la Asociación Malagueña de Automoción (AMA), la patronal de los concesionarios.

Los vehículos eléctricos duplican sus ventas anuales aunque su impacto sigue siendo limitado

En el apartado de vehículos 100% eléctricos, las ventas han crecido un 150% en el último mes y se duplican en el acumulado del año (327 y 2.427 unidades, respectivamente). Sin embargo, estas cifras están todavía lejos de ser determinantes, y suponen en torno al 10% anual, y el 13% en el último mes.

Híbridos, los más vendidos

Los coches híbridos (gasolina-eléctrico) son actualmente los mayoritarios en un mercado donde prácticamente se han extinguido los diésel, antaño los más cotizados. Por segmentos de mercado, las familias particulares copan la mayoría de las ventas: 1.815 coches matriculados el mes pasado, un 22,5% más (15.176 de enero a octubre, un 15,6% más).

También en el apartado de empresas las ventas tienden a subir, aunque descienden levemente en el caso de los 'rentacar'. Los vehículos industriales también aumentan (240, un 17% más). En total, en lo que va de año se han puesto en circulación en la provincia 25.408 automóviles, lo que supone una subida del 21,4%, y apunta a un cierre de año con las mejores cifras desde la pandemia.

Carlos Oliva, presidente de AMA-Asomauto, advierte de que el mercado lleva cinco años lastrado por problemas tales como la subida desmesurada del IPC, el encarecimiento de los combustibles y la transición hacia el vehículo eléctrico. Por ello, el sector reclama ayudas directas a las administraciones para favorecer el achatarramiento de unidades anticuadas y la renovación del parque móvil provincial, que es uno de los más envejecidos de España, con una edad media que ronda los 15 años.