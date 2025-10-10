Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ruggero Zeni, este miércoles en el Parque del Oeste, durante la última concentración en apoyo de Gaza. Migue Fernández

Ruggero Zeni formó parte del contingente italiano

Un vecino de Málaga apresado por Israel: «La cárcel ha sido un precio que he pagado con gusto»

Ruggero Zeni narra cómo se organizó la flotilla, cómo discurrió la travesía, el apresamiento de su barco y su estancia en una prisión hebrea. Con todo, dice que embarcarse ha sido la experiencia más bonita de su vida por la energía que desprendía un grupo unido por una causa

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:41

Ruggero Zeni es italiano, del norte del país, del Trentino. Sabe navegar porque durante 25 años trabajó con un velero que era de su propiedad ... organizando viajes de aventura desde Canarias y hacia África: «La gente llegaba en avión, por ejemplo, a Lanzarote, nosotros la llevábamos al sur de Marruecos en el barco y en un coche todoterreno la conducíamos al Sáhara. Estuve años viviendo en Canarias». Pero en Málaga tiene arraigo: fue el primer lugar de España en el que se instaló porque aquí conoció a la madre de su hijo. Tras dejar su actividad y vender el barco se volvió a ubicar en la Costa del Sol, porque ahora trabaja con plantas como el aloe vera para tratar enfermedades y en este territorio crecen muy bien. Su conocimiento del mar y de las técnicas de navegación le ha venido muy bien a su última aventura, humanitaria en este caso: formó parte de la penúltima flotilla rumbo a Gaza apresada por el Ejército israelí, en el contingente italiano. En esta entrevista cuenta los detalles de la organización de la expedición, cómo discurrió la travesía, el modo en que los soldados hebreos irrumpieron en la embarcación y los días de detención en Israel.

