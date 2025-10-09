Unicaja y la Fundación celebran las dos décadas de Edufinet, su proyecto de educación financiera que ha formado a más de 300.000 personas

Es uno de los programas pioneros y más activos en los ámbitos de la educación y la inclusión financiera. De hecho, data de hace dos ... décadas. Y precisamente en la tarde de este jueves se ha celebrado su veinte aniversario. Se trata del Proyecto Edufinet, promovido por Fundación Unicaja y Unicaja.

Durante estas dos décadas, ha desarrollado actividades formativas, de carácter sobre todo práctico, como jornadas, talleres, cursos o conferencias, tanto presenciales como 'online', dirigidas a personas de todas las edades y de las que se han beneficiado más de 300.000. Ello se ha visto reforzado y enriquecido, además, por la red de colaboración que Edufinet ha construido con el mundo académico y de la empresa que engloba a una decena de organizaciones empresariales y a 17 universidades.

A ello se suma su web, www.edufinet.com, que ofrece información práctica y didáctica en diferentes portales especializados (sobre tecnología, agricultura...) que han recibido más de once millones de visitas de 180 países. El Proyecto Edufinet también edita libros y forma a través de sus perfiles en redes sociales y plataformas de podcast, con un total de más de 118.000 seguidores y suscriptores y cuyos contenidos han tenido más de 8,1 millones de visualizaciones en lo que llevamos de 2025, frente a los 9,5 millones de todo el año pasado.

«Celebramos veinte años de compromiso, trabajo constante, cooperación, y de vocación educativa al servicio de la sociedad», sintetizó Sergio Corral, director general de la Fundación Bancaria Unicaja, en el acto conmemorativo que tuvo lugar en la tarde de este jueves. Y continuó: «Edufinet no ha dejado de crecer en estos años y lo ha hecho siempre con las personas en el centro, llegando a los jóvenes, a los mayores, a quienes viven en zonas rurales o a aquellos en situación de vulnerabilidad. Desde la Fundación Unicaja nos sentimos profundamente orgullosos de haber acompañado este proyecto desde sus orígenes, y lo seguiremos haciendo porque creemos firmemente que una sociedad mejor informada es también una sociedad más libre, más justa y preparada para el futuro».

A su vez, en el acto que tuvo lugar en el Centro Cultural de Fundación Unicaja en Málaga, Isidro Rubiales, consejero delegado del banco, destacó: «La adopción de una visión retrospectiva nos permite valorar y subrayar el carácter innovador y pionero de Edufinet, del que en Unicaja nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte». Rubiales enmarcó el proyecto dentro de su estrategia de responsabilidad corporativa y defendió que el «ejercicio constante» de ésta no está reñida, sino que va de la mano de su «eficiencia empresarial».

José M. Domínguez, director del Proyecto Edufinet, cerró el acto afirmando que, veinte años después de su nacimiento, «mantiene vivo su compromiso con la misma ilusión», así como su «aspiración de contribuir a la mejora de la cultura económica y financiera de la población». Domínguez explicó que en estas dos últimas décadas se ha realizado un «considerable esfuerzo» para desarrollar la iniciativa que se ve recompensado cuando a alguien le es útil para adentrarse en el sistema financiero y su conocimiento.

En el auditorio se encontraban presentes autoridades, instituciones, organismos colaboradores, además del equipo de trabajo que hace posible el desarrollo de Edufinet.

Broche de oro a los actos del Día de la Educación Financiera

El pasado 6 de octubre se celebraba el Día de la Educación Financiera, una iniciativa impulsada por el Plan de Educación Financiera que promueven el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y alrededor de la que Edufinet ha desarrollado actividades en colaboración con Funcas. Así que la celebración se convertía en el broche de oro de la agenda.

El trabajo de Edufinet ha recibido varios galardones en estos años. Por ejemplo, el Premio Finanzas Para Todos 2024, concedido por el Plan de Educación Financiera, en su categoría de mejor iniciativa de educación financiera; así como tres galardones en los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2023-2024; además de un reconocimiento como finalista en los Premios Vuela 2024.