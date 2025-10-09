Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Unicaja y la Fundación celebran las dos décadas de Edufinet, su proyecto de educación financiera que ha formado a más de 300.000 personas

Las organizaciones conmemoran su aportación a «una sociedad mejor informada» y renuevan su compromiso con el aumento de la cultura económica de la población

SUR

SUR

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Es uno de los programas pioneros y más activos en los ámbitos de la educación y la inclusión financiera. De hecho, data de hace dos ... décadas. Y precisamente en la tarde de este jueves se ha celebrado su veinte aniversario. Se trata del Proyecto Edufinet, promovido por Fundación Unicaja y Unicaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unicaja y la Fundación celebran las dos décadas de Edufinet, su proyecto de educación financiera que ha formado a más de 300.000 personas

Unicaja y la Fundación celebran las dos décadas de Edufinet, su proyecto de educación financiera que ha formado a más de 300.000 personas