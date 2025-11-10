UGT exige «vivienda digna y asequible» desde Málaga: «Sin ella, se tambalean otros derechos básicos»

El sindicato UGT ha escogido Málaga para celebrar unas jornadas en que el punto principal es la exigencia de vivienda digna y asequible. Se desarrollan ... entre este lunes y este miércoles en el hotel NH y en ellas participan delegados de toda España que escucharán a expertos de toda índole. «El de la vivienda es un problema transversal para el conjunto de los trabajadores de nuestro país, pero el de Málaga es un ejemplo paradigmático de territorio muy tensionado, con graves problemas de vivienda, con una presión urbanística muy grande», explicó el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, en declaraciones a SUR, respecto a la elección de la sede para celebrar esta actividad. «Queremos poner un poquito de luz a la situación que están viviendo el conjunto de los trabajadores de todo el país: que los salarios no llegan, no acompañan, a los precios disparados del alquiler. Málaga es un termómetro de ello», continuó, para acto seguido poner el dedo en su demanda fundamental: «Este modelo que hay ahora mismo, un modelo de negocio especulativo, hay que virarlo y hay que convertirlo en un modelo del bien común». «En definitiva, lo que queremos es crear un quinto pilar del Estado de bienestar, seguido al de las pensiones, la salud, la educación, la dependencia», agregó. Porque, incidió: «La vivienda no puede continuar siendo un bien de lujo, sino que tiene que ser un derecho real para garantizar la cohesión social. Sin una vivienda digna, se tambalean otros derechos básicos, como el empleo, la educación o la salud».

En cuanto a las medidas que reivindica, Martín señaló que si bien reconoce que se necesita vivienda, «nosotros, antes que decir que hay que construir más, hemos identificado que en Andalucía hay 640.000 viviendas vacías y 150.000 pisos turísticos sin registrar y entendemos que la prioridad ahora mismo es que haya un desplazamiento de los pisos turísticos para que se dé urgencia a la residencia habitual y los trabajadores no se tengan que ver desplazados». Defendió que se pueda movilizar toda esa oferta con bonificaciones o incentivos.

Ampliar Leire Iglesias, Óskar Martín y Lola Navarro. Migue Fernández

El secretario general de UGT Andalucía denunció que hay muchos trabajadores de la sanidad que se están yendo a provincias limítrofes, como a Córdoba, porque en Málaga se verían obligados a irse a más de 50 kilómetros. En este sentido, otra de las medidas que demandó fue la creación de un observatorio que analice y cuantifique el perjuicio que se genera a los servicios públicos por el desplazamiento a que se ven obligados los trabajadores por el coste de la vivienda.

«Queremos implicarnos en los debates urbanos y contribuir a crear un modelo de ciudad habitable y justa»

El recientemente elegido secretario general de UGT de Málaga, Antonio González, a su vez, ya desde el atril, en el acto de inauguración de las jornadas, defendió que el sindicalismo se meta en temas no estrictamente laborales: «Hoy en Málaga hablar de vivienda es hablar de desigualdad y en UGT siempre hemos denunciado las desigualdades sociales. Queremos implicarnos en los debates urbanos y contribuir a crear un modelo de ciudad habitable y justa. Éste también tiene que ser un elemento de la negociación colectiva». Y apuntó: «En la capital se están desnaturalizando muchos barrios, como Capuchinos, el Centro, la Trinidad el Perchel... No es casualidad porque la situación se debe a la especulación, a la masificación turística y a la precariedad. La actividad turística demanda una regulación».

Visita gubernamental

Por parte del Ministerio de Vivienda, atendió a la llamada del sindicato la directora general de Sepes, de la entidad pública empresarial de suelo, Leire Iglesias, -en primera instancia quien estaba anunciada era la ministra Isabel Rodríguez- quien aludió en varios momentos al alcalde, Francisco de la Torre -quien también excusó su participación-. Antes de su intervención ante los sindicalistas, atendió a este periódico: «No sirve de nada hacer miles o millones de viviendas si después pasan a costarles a los ciudadanos unos precios que son absolutamente impagables», lanzó, para continuar: «Para que haya vivienda digna tiene que haber vivienda de calidad y asequible. Y para que haya vivienda digna, asequible y de calidad tiene que haber una conjunción de elementos: por un parte, más vivienda y más ayuda para las personas que tengan más dificultad para hacer frente a a los pagos de la vivienda. Pero por otra parte, tiene que haber algo que tiene mucho que ver con lo ideológico y que es la protección de la función social de la vivienda». Y en este punto defendió la última iniciativa del Ejecutivo, la creación de una empresa pública para poner todo el patrimonio del Estado a disposición del servicio público de vivienda. En este punto, ya desde el atril y hablando a los sindicalistas, Leire Iglesias apeló al alcalde de Málaga con dos cuestiones: que use todo el suelo público «para garantizar vivienda asequible para siempre» y que decrete Málaga como zona tensionada, porque de lo contrario, aseguró, «los portales inmobiliarios serán los que sigan fijando los precios».