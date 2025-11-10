Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT; Leire Iglesias, directora general de Sepes; Óskar Martín, secretario general de UGT Andalucía; Francisco Javier Salas, subdelegado del Gobierno; y Antonio González, secretario general de UGT Málaga. Migue Fernández

UGT exige «vivienda digna y asequible» desde Málaga: «Sin ella, se tambalean otros derechos básicos»

El Gobierno, presente en las jornadas que el sindicato ha organizado en la Costa del Sol, insta al alcade De la Torre a decretar zona tensionada «para que los portales inmobiliarios no fijen los precios»

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:12

El sindicato UGT ha escogido Málaga para celebrar unas jornadas en que el punto principal es la exigencia de vivienda digna y asequible. Se desarrollan ... entre este lunes y este miércoles en el hotel NH y en ellas participan delegados de toda España que escucharán a expertos de toda índole. «El de la vivienda es un problema transversal para el conjunto de los trabajadores de nuestro país, pero el de Málaga es un ejemplo paradigmático de territorio muy tensionado, con graves problemas de vivienda, con una presión urbanística muy grande», explicó el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, en declaraciones a SUR, respecto a la elección de la sede para celebrar esta actividad. «Queremos poner un poquito de luz a la situación que están viviendo el conjunto de los trabajadores de todo el país: que los salarios no llegan, no acompañan, a los precios disparados del alquiler. Málaga es un termómetro de ello», continuó, para acto seguido poner el dedo en su demanda fundamental: «Este modelo que hay ahora mismo, un modelo de negocio especulativo, hay que virarlo y hay que convertirlo en un modelo del bien común». «En definitiva, lo que queremos es crear un quinto pilar del Estado de bienestar, seguido al de las pensiones, la salud, la educación, la dependencia», agregó. Porque, incidió: «La vivienda no puede continuar siendo un bien de lujo, sino que tiene que ser un derecho real para garantizar la cohesión social. Sin una vivienda digna, se tambalean otros derechos básicos, como el empleo, la educación o la salud».

