Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El inmobiliario es el sector con mayor proporción de trabajadores extranjeros. Migue Fernández

Uno de cada tres trabajadores de los sectores inmobiliario y tecnológico son extranjeros

La hostelería continúa ocupando al grueso del empleo foráneo en la provincia de Málaga y también en toda España

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:11

Málaga es la segunda provincia de España con más trabajadores extranjeros ocupados en el sector inmobiliario, con 4.537 personas, cifra que únicamente supera Madrid, ... con sus 5.478 personas nacidas en otros países dedicadas a esta actividad. Aunque hay otro dato que llama todavía más la atención. Y es que Málaga es, junto con Alicante, la provincia en la que más pesa el empleo foráneo en el conjunto del sector inmobiliario -no el que consiste en a construir, en poner ladrillos, sino en vender inmuebles-: nada menos que un 35% del total de 12.764 ocupados en la actividad inmobiliaria en este territorio, lo que significa que uno de cada tres trabajadores de esta actividad no ha nacido en España. La media española se limita a un 15,65%. Son todas cifras que se desprenden del último informe de afiliación extranjera a la Seguridad Social publicado por el Ministerio de Inclusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  4. 4

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  5. 5 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  9. 9 Una mujer fallecida tras una colisión entre dos turismos en Estepona
  10. 10 Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Uno de cada tres trabajadores de los sectores inmobiliario y tecnológico son extranjeros

Uno de cada tres trabajadores de los sectores inmobiliario y tecnológico son extranjeros