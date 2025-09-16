Uno de cada tres trabajadores de los sectores inmobiliario y tecnológico son extranjeros

Málaga es la segunda provincia de España con más trabajadores extranjeros ocupados en el sector inmobiliario, con 4.537 personas, cifra que únicamente supera Madrid, ... con sus 5.478 personas nacidas en otros países dedicadas a esta actividad. Aunque hay otro dato que llama todavía más la atención. Y es que Málaga es, junto con Alicante, la provincia en la que más pesa el empleo foráneo en el conjunto del sector inmobiliario -no el que consiste en a construir, en poner ladrillos, sino en vender inmuebles-: nada menos que un 35% del total de 12.764 ocupados en la actividad inmobiliaria en este territorio, lo que significa que uno de cada tres trabajadores de esta actividad no ha nacido en España. La media española se limita a un 15,65%. Son todas cifras que se desprenden del último informe de afiliación extranjera a la Seguridad Social publicado por el Ministerio de Inclusión.

Si la costasoleña es la segunda provincia en empleo extranjero en la actividad inmobiliaria, es la tercera en empleo total (sumando el foráneo al local) en este sector, por detrás de Madrid (41.755 cotizantes medios en agosto) y Barcelona (30.865).

El empleo en el inmobiliario ha crecido un 77% en Málaga en los últimos diez años, lo que la coloca en quinto lugar en toda España, por detrás de la expansión registrada en provincias pequeñas como Teruel, Jaén, Granada y Soria, pero por delante de la media española (51%). Al mismo tiempo, el empleo estrictamente extranjero dedicado al inmobiliario se ha duplicado en la última década, en este caso de manera idéntica a lo que ha ocurrido en el conjunto de España, donde han pasado de los 13.780 afiliados en agosto de 2015 a los 27.778 de este año.

Por dar más contexto a estas cifras: Málaga es la sexta provincia de España en cifra de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con 124.320 en el mes de agosto. Por delante se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Baleares y Alicante. Pero en ponderación del empleo foráneo sobre el total, con un 15,4%, tiene a una docena de provincias por delante, con Lleida y Baleares encabezando el ránking, ya que en esos dos territorios los trabajadores extranjeros son alrededor del 25%, es decir, uno de cada cuatro. En Andalucía, por delante de Málaga están Almería (22,3%) y Cádiz (19,72%). La media española se encuentra en el 14,17%.

El inmobiliario es el sector económico con mayor peso del trabajo extranjero en la provincia de Málaga. Pero a la zaga le siguen otros dos sectores, información y comunicaciones -donde se encuadra en gran medida la tecnología- y la hostelería. En ambos, los cotizantes foráneos son prácticamente un 30%.

Si comenzamos por el primero, si en el conjunto de la provincia hay un total de 23.144 trabajadores, 6.708 son nacidos en el extranjero, es decir, un 29% -cuando en el conjunto de España esta ponderación no llega ni a un 14%-. Málaga es, así, cuarta en España en empleo foráneo en la tecnología, únicamente por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Además, de entre los territorios del país en que éste es un sector importante, el malagueño es el que registra el aumento más importante de los últimos diez años: se ha más que multiplicado por cuatro, al pasar de los 1.550 trabajadores extranjeros a los actuales por encima de los 6.700.

En empleo total en el sector tecnológico, Málaga ocupa el quinto lugar en España, porque además de las provincias citadas, por delante se cuela también Sevilla.

Pero a ese empleo puramente tecnológico hay que sumar, además, que Málaga es también la cuarta provincia de España con mayor número de extranjeros empleados en actividades profesionales, científicas y técnicas, con 6.513, lo que supone un ascenso del 130% en la última década, aunque en este caso apenas ponderan el 15% de todos los trabajadores del sector (en todo caso, cinco puntos más que en el conjunto de España).

El peso de la hostelería

Si bien puede que el sector inmobiliario y el tecnológico no sean los que en primer lugar aparecen en el imaginario colectivo cuando se habla de empleo extranjero, cosa diferente ocurre con la hostelería. Y, sí, en números absolutos bares y restaurantes ocupan al grueso de los trabajadores nacidos en otros países (33.392 afiliados a la Seguridad Social), pero en términos porcentuales la hostelería es sólo el tercer sector en el que más ponderan los trabajadores extranjeros, levemente por debajo, eso sí, del tecnológico, al suponer el 28,8% del total, que rozan los 116.000 sumando empleados locales y foráneos.

En el conjunto de España, la hostelería es el sector en el que más ponderan los trabajadores extranjeros: son más de medio millón, se acercan a los 600.000, con lo que son el 30% del total.

Comercio: importante en número, menos en ponderación

En números absolutos, el segundo sector más importante para el empleo extranjero en Málaga es el del comercio, con cerca de 17.000 trabajadores, pero sólo suponen un 13% del total que roza los 129.000 empleados -en el conjunto de España, los extranjeros también son el 13% de los ocupados en esa actividad-. Y el tercero en número de efectivos es el de la construcción, con 12.900 afiliados, en este caso sí por encima de la media provincial de ponderación del empleo foráneo, ya que son prácticamente el 20% del total que supera los 66.300 trabajadores del ladrillo. Cosa semejante sucede en el conjunto de España: los casi 300.000 ocupados en la construcción a nivel estatal son también en torno a un 20% del total.

Sí llama la atención que en la agricultura, a priori un nicho para el empleo extranjero, apenas ocupe a 617 trabajadores de origen foráneo en la provincia de Málaga, cifra que apenas representa el 10% del total de ocupados en el sector primario de la provincia, proporción que en el conjunto de España baja hasta el 8,6%.