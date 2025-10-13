Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado de Antonio Montiel, a la izquierda, y Juan Sánchez. SUR

El Teléfono de la Esperanza celebra su tradicional gala benéfica en el Cervantes con un rotundo éxito

Artistas como Guillermo Carretero, Tamara Jerez, María Lozano, Rosa Medina o el Ballet de José Lucena actuaron desinteresadamente en favor de la asociación

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:21

El Teatro Cervantes de la capital acogió la XXX Gala Benéfica del Teléfono de la Esperanza el pasado 7 de octubre, un evento de referencia ... ya en la ciudad y la provincia y que reunió a destacados artistas que prestaron su talento de forma desinteresada, con un lleno hasta la bandera y la conducción del pintor Antonio Montiel. En esta ocasión, se rindió homenaje al maestro Guillermo Carretero, quien demostró su maestría con una actuación titulada «El piano que no cesa».

