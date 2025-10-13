El Teléfono de la Esperanza celebra su tradicional gala benéfica en el Cervantes con un rotundo éxito

El Teatro Cervantes de la capital acogió la XXX Gala Benéfica del Teléfono de la Esperanza el pasado 7 de octubre, un evento de referencia ... ya en la ciudad y la provincia y que reunió a destacados artistas que prestaron su talento de forma desinteresada, con un lleno hasta la bandera y la conducción del pintor Antonio Montiel. En esta ocasión, se rindió homenaje al maestro Guillermo Carretero, quien demostró su maestría con una actuación titulada «El piano que no cesa».

Junto a él, actuaron con gran brillo Tamara Jerez, María Lozano, Rosa Medina y el Ballet José Lucena. La gala fue presentada por el reconocido pintor Antonio Montiel, mientras que, entre los asistentes, hubo numerosos representantes de entidades públicas y privadas y público comprometido con la causa. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó en su intervención el casi medio siglo de historia del Teléfono de la Esperanza en Málaga, una conmemoración que se celebra en 2026, además de destacar la contribución de la asociación a la vida cultural y social de la ciudad y su dimensión solidaria.

Tanto De la Torre como Montiel y el presidente del Teléfono de la Esperanza, Juan Sánchez, así como los artistas participantes, pusieron en valor el compromiso de la organización con los valores de la solidaridad, la inclusión y la cultura y manifestaron su voluntad de seguir ampliando los programas de ayuda y fortalecer los ya existentes, con el objetivo de llegar a más personas y continuar transformando vidas gracias a la empatía.

Sánchez tuvo palabras para los voluntarios y colaboradores que, con su esfuerzo y dedicación, hicieron posible el desarrollo del evento, además de representar el espíritu solidario del Teléfono de la Esperanza.