SUR reúne a expertos para analizar la inteligencia artificial aplicada a las empresas de Málaga

Especialistas de Unicaja, Hidralia, SegurosIA y la Universidad debatirán sobre el uso de las últimas tecnologías aplicadas a la economía verde

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:15

La serie de encuentros empresariales que organiza SUR entran de lleno en un tema de máxima actualidad, como es la inteligencia artificial aplicada a nivel ... empresarial. El foro que se ha titulado Economía verde: inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad de las empresas, reunirá este martes, 23 de septiembre a destacados expertos en el hotel Málaga Palacio, con la colaboración de Unicaja e Hidralia.

