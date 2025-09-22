SUR reúne a expertos para analizar la inteligencia artificial aplicada a las empresas de Málaga

La serie de encuentros empresariales que organiza SUR entran de lleno en un tema de máxima actualidad, como es la inteligencia artificial aplicada a nivel ... empresarial. El foro que se ha titulado Economía verde: inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad de las empresas, reunirá este martes, 23 de septiembre a destacados expertos en el hotel Málaga Palacio, con la colaboración de Unicaja e Hidralia.

Para ello, en la mesa estarán destacados ponentes, expertos en este ámbito, cuyas empresas e instituciones ya están avanzando en el empleo de la inteligencia artificial para que sus negocios y sus investigaciones sean más sostenibles, en el amplio sentido de la palabra, que se refiere tanto a la sostenibilidad ambiental como económica y social.

Entre los participantes en el coloquio están Enrique Salvo Tierra, botánico y director de la Cátedra de Cambio climático de la Universidad de Málaga, que dará la perspectiva más científica de la cuestión. Junto a él se sentarán José María López Jiménez, director de estrategia ESG, Ambiental, Social y Gobernanza, de Unicaja, que es además experto en sostenibilidad y gestión de la inteligencia artificial.

Así como Gonzalo Jiménez Espinosa, director de sostenibilidad, acción social y transformación de Hidralia, que es una de las compañías del sector de la gestión hidráulica que más está apostando por la aplicación de la inteligencia artificial para la gestión sostenible de un recurso tan valioso como escaso en nuestra provincia. Y Juanmi López Tirado, director general de SegurosIA.com, una empresa joven y malagueña, que está despuntando en el competitivo mercado de los seguros gracias, precisamente, a una gestión puntera de la inteligencia artificial aplicada a la predicción de riesgos, entre otras materias.

Claves del debate

La cita permitirá responder a cuestiones tales como en qué medida están utilizando la inteligencia artificial las empresas e instituciones malagueñas para que sus respectivas actividades sean más sostenibles y eficientes; cómo puede ayudar la IA para hacer frente al reto del cambio climático y para mejorar la resiliencia climática frente a los riesgos presentes y futuros, con especial foco en el agua como uno de los recursos naturales más escasos y preciados.

Desde otra perspectiva, la del sector financiero y los seguros, que están estrechamente vinculados, se abordarán las oportunidades que ofrece la IA para lograr negocios más sostenibles y competitivos; su vinculación con el empleo y la paradoja que supone el consumo intensivo de recursos energéticos (electricidad y agua) para alimentar la IA, entre muchas otras ideas que surgirán a lo largo del debate.