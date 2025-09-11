SUR, en La Moncloa

SUR llega a La Moncloa y a todos los ministerios. Y sucede a diario. Da fe de ello esa portada enmarcada y colgada en el ... pasillo que conduce a la sala de prensa del Consejo de Ministros dentro del complejo situado al norte de Madrid donde el presidente del Gobierno tiene también su residencia. Lo ha revelado el vídeo con el que se estrena La Moncloa en TikTok.

La política nacional y especialmente lo que pasa en Madrid inundan la actualidad de todo el país. A veces parece que incluso eclipsan lo local, lo más cercano. Pero desde provincias no se es muy consciente de que la actualidad de la periferia también llega al corazón del Estado, al Palacio de la Moncloa y a los despachos de todos los ministros. De hecho, muchos de los titulares de esos departamentos gubernamentales y la mayoría de los diputados son de fuera de la capital y siguen muy pegados al terruño al que seguramente tendrán que volver desde la madrileña calle de Alcalá o desde la Carrera de San Jerónimo. De hecho, muchos regresan cada fin de semana a su pueblo, a su ciudad, dan ruedas de prensa y tienen que demostrar que están al día. Por eso, a sus correos electrónicos y a sus mesas a diario les llegan recortes de la prensa nacional y de la local, tanto en papel como digital. Tienen empresas contratadas que les hacen esa labor de 'clipping'. Y además a su disposición cuentan con numerosos equipos que afinan todavía más con esa información que deben conocer de los pueblos de la Axarquía o de las Merindades de Burgos.

La Moncloa, el Gobierno de España, se ha estrenado en Tik Tok. Ahí se hacen llamar 'desdelamoncloa'. Y en el vídeo de presentación, un poco provocador, el equipo, muy joven, que parece que ha metido un gol a sus mayores al haber logrado convencerlos de estar presentes en esta red social, apuntan varias acciones que llevar a cabo de ahora en adelante para mostrar en pantalla: un 'tour' por el palacio, que Óscar Puente gestione la cuenta (él aparece diciendo... «y por qué no»... porque es que ya es un activo tuitero), que Pedro Sánchez se marque un baile (a lo que el presidente no se niega, aunque mucha gracia no tiene)... No van a hacer ninguna de esas cosas... «de momento», pero sí prometen mostrar cómo es el día a día dentro del lugar donde se toman las decisiones más importantes del país, además de «algún que otro salseíto institucional». Es en ese punto en el que aparecen los pasillos que conducen a la sala de prensa del Consejo de Ministros y las portadas enmarcadas de los periódicos, entre ellas, la de SUR.

Los tiempos del ejemplar escogido de este periódico eran convulsos: corresponde al 27 de febrero de 1981, cuatro días después del golpe del 23-F. El diario da noticia de la detención de su responsable, el general Alfonso Armada, del que también se dice que había intentado asumir la presidencia del país. En la imagen, Leopoldo Calvo-Sotelo, nuevo presidente del Gobierno, juraba su cargo ante el rey y con Adolfo Suárez, ya expresidente, también en la fotografía. El nuevo ejecutivo contaría entonces con tres vicepresidentes y se destacaba que en el gabinete no había ningún militar. SUR cuenta lo nacional, lo global y, por supuesto, también lo local.