Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)

Las familias pueden reducir el gasto hasta en 1.700 euros al año según el establecimiento al que acudan a llenar la nevera

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:38

La cuantía es -como se dice popularmente- «un buen pico». De ahí la importancia de elegir bien en qué establecimiento llenamos la cesta de la ... compra. La advertencia la hace, un año más, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Como ya es habitual cada mes de septiembre, la asociación ha vuelto a hacer públicos los resultados de su comparativa entre supermercados. Según dicho informe de precios, la tienda donde paseemos el carrito marca una diferencia sustancial en la economía doméstica, con un ahorro medio de 1.132 euros al año en España. En Málaga, dicha brecha es más acusada y supera los 1.700 euros en municipios como la capital (1.787 euros), Marbella (1.716,60 euros) o Fuengirola (1.777,18). La diferencia es menos acusada en localidades como Torremolinos o Rincón de la Victoria, donde ronda los 1.055 euros por debajo de la media nacional.

