Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)

La cuantía es -como se dice popularmente- «un buen pico». De ahí la importancia de elegir bien en qué establecimiento llenamos la cesta de la ... compra. La advertencia la hace, un año más, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Como ya es habitual cada mes de septiembre, la asociación ha vuelto a hacer públicos los resultados de su comparativa entre supermercados. Según dicho informe de precios, la tienda donde paseemos el carrito marca una diferencia sustancial en la economía doméstica, con un ahorro medio de 1.132 euros al año en España. En Málaga, dicha brecha es más acusada y supera los 1.700 euros en municipios como la capital (1.787 euros), Marbella (1.716,60 euros) o Fuengirola (1.777,18). La diferencia es menos acusada en localidades como Torremolinos o Rincón de la Victoria, donde ronda los 1.055 euros por debajo de la media nacional.

Como asegura la OCU, todas las grandes cadenas han aumentado sus precios en la cesta básica este 2025 y los principales responsables son los alimentos frescos, precisamente los más recomendados para una dieta saludable. Para llegar a dicha conclusión, la organización ha visitado centenares de establecimientos lo que le ha permitido calcular el nivel de precio para 183 ciudades españolas, grandes y medianas. También se incluyen supermercados online de las principales cadenas.

Alimentos como el café, el chocolate, las frutas y los huevos son los que más se han disparado este año

De los productos individuales que incluye la denominada 'Cesta OCU', 146 registran subidas y 90 han bajado. Alimentos como el café, el chocolate, las frutas y los huevos son los que más se han disparado este año, una subida que, añadida a las anteriores, los llevan a duplicar su precio en estos últimos cuatro años. Las bajadas, por su parte, son más pronunciadas en el aceite de oliva (-53%), «pero son descensos que no consiguen compensar los precios que llegó a tener el año pasado, por lo que siguen quedando todavía un 57% por encima de lo que costaba en 2021», aclaran.

Hipercor o Lidl, donde más han subido los precios

La tendencia es generalizada. Las grandes cadenas nacionales han tirado al alza de sus precios un 3% de media (por encima del IPC general, que se quedó en el 2,3%). Si bien no todos los establecimientos estudiados han respondido de la misma manera a la hora de aplicar la subida en sus tarifas. «Hay bastante disparidad en la evolución, pues en Hipercor se ha elevado un 7% y en Lidl un 6,8%, mientras que Alcampo los ha subido tan solo un 0,5%. Un grupo numeroso de enseñas se ha movido entre el 3% y el 4% de incremento», advierte la OCU.

En 42 de las 183 localidades en las que se han revisado los precios, el establecimiento más barato para comprar la' Cesta OCU' ha sido un hipermercado Alcampo y en ocho ha ocupado el podio la cadena MiAlcampo. Junto a ellas, la organización de consumidores destaca el caso de la cadena Dani, «una excelente elección si tienes cerca alguna de sus tiendas», subrayan. En Málaga, por ejemplo, tienen locales en Antequera o Fuengirola. También recomienda Consum, en segunda posición, seguido de Lidl, Supeco y Aldi. Mercadona -a tenor del informe de la OCU- solo es la opción más económica en 14 localidades de las incluidas en el estudio.

La principal culpable de esos ascensos es la' Cesta fresca' (frutas, verduras, carnes, pescados), que registra una subida media del 8%, mucho más elevada que la de los productos envasados, ya sean de marcas blancas (+1,5%) o de marcas líderes (+0,3%).