Siete de cada diez contratos indefinidos a mujeres este año en Málaga son a tiempo parcial

La brecha de género en el mundo laboral tiene muchas caras. Y una a través de las que se manifiesta es la contratación. En si ... ésta es a tiempo completo o a tiempo parcial, con las consecuencias que ello necesariamente tiene en la remuneración asociada a cada una de las dos modalidades y a los derechos acumulados con vistas a la jubilación. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en lo que llevamos de 2025, hasta agosto, si las mujeres en Málaga han firmado 69.714 contratos de trabajo de carácter indefinido, de ellos, únicamente 20.065, es decir, menos del 30%, son con jornada completa. Frente a eso, los fijos discontinuos –que suponen que trabajan sólo parte del año– que han suscrito superan los 25.000 y las jornadas parciales son más de 24.500. El 70% de las mujeres que han firmado este año un contrato trabajan bien no todo el día, bien no todo el año.

Estas cifras contrastan con las que presenta la contratación masculina. Entre los hombres, el tiempo completo supone la mitad de todos los contratos indefinidos que han suscrito: son más de 49.600 de los algo más de 99.000. Frente a ello, los fijos discontinuos entre los hombres son 30.188 y los de jornada parcial, 19.270.

Esto no es algo que suceda exclusivamente en Málaga. En el conjunto de España las cifras son muy parecidas: de los 1,6 millones de contratos indefinidos a mujeres en lo que llevamos de año, apenas 511.727, el 31%, son a tiempo completo. En el caso de los hombres, mientras tanto, los contratos de 40 horas (o lo que marque cada convenio colectivo) son más del 48% del total.

A este respecto, las investigadoras del ISEAK, un centro de investigación en ciencias sociales con sede en el País Vasco, han publicado un estudio que analiza los factores detrás del tiempo parcial en España. En total en el país tres de cada cuatro empleos de este tipo los ocupan mujeres. Se trata, dicen las analistas, de una modalidad laboral «altamente involuntaria» que concentra condiciones precarias y contribuye a la pobreza laboral. Según sus conclusiones, la alta parcialidad no deseada en España es una anomalía europea: así, si bien en España sólo el 14% del empleo es a tiempo parcial, frente al 47% de Países Bajos, por ejemplo, la mitad de quienes trabajan a tiempo parcial en España lo hacen porque no encuentran un empleo a jornada completa.

Baja intensidad laboral: la nueva causa de la pobreza laboral

De acuerdo con su análisis, los empleos a tiempo parcial, y especialmente los desarrollados de manera involuntaria, ofrecen menores oportunidades de promoción profesional, requieren un nivel de esfuerzo físico superior y cuentan con una menor flexibilidad horaria. A lo que se suma que, aseguran, desde la subida del salario mínimo a partir de 2019, la pobreza laboral en España ya no obedece a los bajos salarios, sino a la baja intensidad laboral. Y ello es especialmente así para las mujeres. Aunque, en términos generales, para ISEAK, «resulta imprescindible avanzar en políticas públicas que favorezcan el acceso a empleos a jornada completa como vía fundamental para reducir la pobreza laboral, las brechas de género y mejorar el bienestar de la población trabajadora».

¿Qué sucede en la contratación en la que a la parcialidad se suma la temporalidad? De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Trabajo, los contratos por circunstancias de la producción -que es la denominación que se usa a partir de la última reforma laboral para referirse a los temporales- si en la provincia de Málaga se firmaron 80.421 en total a jornada completa, el grueso, más de 49.200 correspondieron a hombres, frente a los 31.180 que firmaron mujeres, entre las que vuelve a dominar el tiempo parcial, con 37.872 contratos.

También hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la edad en la que hay mayor incidencia de los contratos eventuales (ahora no ya ceñidos al tiempo parcial): entre ellos, la mayoría tienen lugar entre los menores de 25 años, mientras que entre ellas, las mayores de 45 años son las más castigadas por la temporalidad.