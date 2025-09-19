Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer trabajando en un cátering en Málaga. Migue Fernández

Siete de cada diez contratos indefinidos a mujeres este año en Málaga son a tiempo parcial

Expertas han publicado una investigación que concluye que la pobreza laboral está ahora cada vez más ligada al número de horas que se trabajan

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:33

La brecha de género en el mundo laboral tiene muchas caras. Y una a través de las que se manifiesta es la contratación. En si ... ésta es a tiempo completo o a tiempo parcial, con las consecuencias que ello necesariamente tiene en la remuneración asociada a cada una de las dos modalidades y a los derechos acumulados con vistas a la jubilación. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en lo que llevamos de 2025, hasta agosto, si las mujeres en Málaga han firmado 69.714 contratos de trabajo de carácter indefinido, de ellos, únicamente 20.065, es decir, menos del 30%, son con jornada completa. Frente a eso, los fijos discontinuos –que suponen que trabajan sólo parte del año– que han suscrito superan los 25.000 y las jornadas parciales son más de 24.500. El 70% de las mujeres que han firmado este año un contrato trabajan bien no todo el día, bien no todo el año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  7. 7 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  8. 8

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  9. 9 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  10. 10

    Picofino: la escuela de Málaga donde aprender a hacer sushi o a preparar la comida para toda la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Siete de cada diez contratos indefinidos a mujeres este año en Málaga son a tiempo parcial

Siete de cada diez contratos indefinidos a mujeres este año en Málaga son a tiempo parcial