Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

En la provincia de Málaga se concentran seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España, según un estudio realizado por el ... portal inmobiliario Idealista. Para empezar, la más exclusiva de toda España se ubica en la propia Costa del Sol. Idealista se toma la licencia de considerar la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, como una calle, lo que la convierte en la zona en la que más oneroso es comprarse una casa. En concreto, ahí los propietarios piden una media de 12,36 millones de euros por un inmueble residencial. Los estudios siempre de los portales inmobiliarios toman en consideración los precios de oferta, lo que piden los propietarios por su casa en venta o en alquiler, dado que no tienen acceso a los datos de tasación o de cierre de las operaciones.

En segundo lugar se encuentra la avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llaveneres, donde por una casa los vendedores piden una media que supera los nueve millones de euros. En tercer y cuarto puesto se colocan dos calles del archipiélago balear: en primer lugar, la calle de Camí des Salinar, en Andratx, donde el precio promedio es de 8,9 millones por inmueble; y, en segundo lugar, la calle Binicaubell, en Palma de Mallorca (casi 8,85 millones de euros).

En este punto toma el relevo la provincia de Málaga, con otra calle de Benahavís (la carretera A-397), donde las casas están a la venta por una media que roza los 8,6 millones de euros. A continuación, dos vías de Marbella, Vivaldi y Albinoni, con precios promedio que superan los 7,6 millones de euros.

En octavo puesto del ránking vuelve Baleares, el municipio de Andratx, la calle Congre, donde los propietarios piden una media de 7,1 millones de euros por vivienda.

El noveno y décimo puesto del listado vuelven a corresponder a la provincia de Málaga, a Marbella en concreto: por un lado, la calle Wagner, donde las casas a la venta tienen un precio medio de algo más de siete millones de euros; y, por otro, la urbanización Cascada de Camoján, donde el precio de oferta promedio es de 6,87 millones.

El estudio de Idealista abunda también en cuál es calle más cara de cada una de las comunidades autónomas. De entre las que no aparecen en el ránking estatal de diez vías más costosas para comprar vivienda, destaca la Avenida de la Macaronesia, en Adeje, en la isla de Tenerife (6,47 millones), además del paseo del Conde de los Gaitanes, en La Moraleja, en Madrid, con 5,45 millones de euros; así como Puerto Andraitx, en Moraira, provincia de Alicante, donde las casas están a la venta por una media de 4,96 millones.

Idealista ha elaborado este estudio con el precio medio absoluto de todo tipo de viviendas, tanto pisos, como estudios, áticos o chalets anunciados en la misma calle. El portal inmobiliario ha tenido en cuenta únicamente calles en las que hubiera un mínimo de veinte anuncios.