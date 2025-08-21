Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

La Costa del Sol se reparte con Baleares y Barcelona los lugares con los inmuebles más exclusivos del país

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:55

En la provincia de Málaga se concentran seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España, según un estudio realizado por el ... portal inmobiliario Idealista. Para empezar, la más exclusiva de toda España se ubica en la propia Costa del Sol. Idealista se toma la licencia de considerar la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, como una calle, lo que la convierte en la zona en la que más oneroso es comprarse una casa. En concreto, ahí los propietarios piden una media de 12,36 millones de euros por un inmueble residencial. Los estudios siempre de los portales inmobiliarios toman en consideración los precios de oferta, lo que piden los propietarios por su casa en venta o en alquiler, dado que no tienen acceso a los datos de tasación o de cierre de las operaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  4. 4 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  7. 7 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  8. 8 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  9. 9 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  10. 10 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga