SATSE lleva a la Inspección de Trabajo la falta de enfermeras en el Hospital Regional

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado a la Inspección de Trabajo la situación que atraviesa el Hospital Regional Universitario de Málaga, un centro en ... el que, según denuncian, faltan enfermeras y otro tipo de profesionales en diferentes servicios y unidades y acusan a los responsables de «abandono».

Así, han puesto en manos de la Inspección de Trabajo la situación de las enfermeras y las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería del CARE José Estrada, «que llevan sufriendo las consecuencias de la nefasta política de contratación y sustituciones en materia de personal que el SAS impone al complejo: faltan por sustituir hasta cinco enfermeras y dos técnicos».

Denuncian que la plantilla es deficitaria

La plantilla de enfermeras del CARE está estructurada «para dar respuesta a la necesidad asistencial de la población: de esta manera, cada profesional tiene asignado un número de consultas y de usuarios de las mismas». Cuando la plantilla se desajusta o es deficitaria, «son las mismas profesionales las que, para garantizar que no se cierren consultas y los usuarios se vean afectados con retrasos y anulaciones de citas, se ven obligadas a asumir más trabajo del que tienen asignado (más consultas), y esto se puede extender al resto de consultas del Hospital Civil». Ello supone «prisas, carreras, presión asistencial, las peores compañeras cuando lo que se gestionan son pruebas, citas, analíticas, resultados, etc».

SATSE denuncia la supresión de personal pese a mantener la misma actividad asistencial

«Existe también falta de sustituciones y una plantilla deficitaria, como en el resto del complejo», precisa el sindicato, de manera que en la planta de Urología y Maxilofacial la tercera enfermera de refuerzo, de lunes a viernes en turno de mañana, ha desaparecido, denuncian, pero manteniendo la misma actividad asistencial. Esta profesional ha sido destinada a tapar «los descubiertos en otras unidades, lo que conlleva una evidente sobrecarga laboral, cuyas consecuencias no sólo sufren enfermeras y TCAES, sino que la sufren principalmente los pacientes de dichas unidades».

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece como una obligación del empresario «planificar la actividad preventiva a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y el Reglamento de los Servicios de Prevención», por lo que cargan contra el gerente del centro.

Así, han denunciado que la Unidad de Agudos ha solicitado, desde enero de 2024, una evaluación de riesgo por la «sobrecarga laboral que sufren», pero no se ha iniciado. En 2016, en la Unidad de Maxilofacial se implantaron medidas correctoras tras la evaluación de riesgo social realizada, «nueve años después nadie ha evaluado si esas medidas fueron efectivas o no». SATSE va a pedir la evaluación de la Unidad de Urología.