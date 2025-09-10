SATSE lleva al Defensor del Pueblo la falta de enfermeras y camas en la UCI del Regional de Málaga: «No podemos más»

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado hoy la «situación insostenible» que atraviesa la Unidad de Cuidados Críticos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga, ... sobre todo porque las enfermeras «enfrentan turnos inasumibles y una grave falta de personal», que pone en jaque la salud física y emocional de los profesionales.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga ha explicado hoy que «la dotación de efectivos para el plan vacacional en el servicio ha sido la adecuada a la actividad asistencial en el período estival, si bien, por circunstancias imprevistas, el mes de septiembre comenzó con menos efectivos, ante lo que el hospital ha realizado la contratación suficiente para dar la cobertura que permite los garantes de calidad y seguridad».

Así, la UCI, siempre según SATSE, mantiene 10 camas cerradas por falta de personal y «la plantilla actual resulta claramente insuficiente para garantizar una atención segura». Explica el sindicato que a cada enfermera se le asignan hasta tres pacientes críticas, «cuando las recomendaciones científicas establecen que sólo deberían atender a uno. Incluso a los pacientes en terapia ECMO, que requiere la atención exclusiva y permanente de dos enfermeras por su extrema gravedad, están siendo cuidados por una sola profesional que debe responsabilizarse de otros enfermos».

SATSE aclara que el sentir general de las enfermeras del servicio se explica la siguiente frase: «No podemos más». De hecho, el personal de enfermería ha puesto esta situación en conocimiento del Defensor del Pueblo, «trasladando un auténtico SOS».

Las enfermeras hablan de escenario límite: en muchos turnos faltan entre cinco y seis profesionales, a pesar de que «la plantilla intenta cubrir las carencias con doblajes voluntarios».

El sindicato dice que la situación es «insostenible» y que las enfermeras sólo pueden centrarse en lo urgente, «descuidando cuidados esenciales como la movilización de pacientes, la prevención de úlceras o el acompañamiento emocional a enfermos y familias», por lo que el sindicato pide soluciones urgentes.