Imagen de la concentración celebrada esta mañana por la primera de las dos agresiones verbales a enfermeras del Materno acaecidas los días 24 y 25 de agosto. SUR

SATSE denuncia otra amenaza a una enfermera en el Materno: «Te voy a mandar a mi familia»

El sindicato asegura que la profesional ha rellenado la denuncia oficial interna, pero asegura que las agresiones crecen y «van a peor»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:03

Si ayer se supo que una enfermera del Hospital Materno Infantil de Málaga fue amenazada de muerte por la familia de un menor, un hecho ... sucedido el 24 de agosto de 2025, el Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado hoy, por boca su delegada en este centro, Sandra Jiménez, otra agresión verbal, en esta ocasión contra una enfermera de Pediatría a la que la madre de un menor le dijo: «Te voy a mandar a mi familia». El hecho, por cierto, se ha conocido al mismo tiempo en que hoy se celebraba una concentración en este hospital para protestar por la primera de las amenazas. Se trata, por tanto, de dos episodios que habrían ocurrido en menos de 24 horas.

