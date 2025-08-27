SATSE denuncia otra amenaza a una enfermera en el Materno: «Te voy a mandar a mi familia»

Si ayer se supo que una enfermera del Hospital Materno Infantil de Málaga fue amenazada de muerte por la familia de un menor, un hecho ... sucedido el 24 de agosto de 2025, el Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado hoy, por boca su delegada en este centro, Sandra Jiménez, otra agresión verbal, en esta ocasión contra una enfermera de Pediatría a la que la madre de un menor le dijo: «Te voy a mandar a mi familia». El hecho, por cierto, se ha conocido al mismo tiempo en que hoy se celebraba una concentración en este hospital para protestar por la primera de las amenazas. Se trata, por tanto, de dos episodios que habrían ocurrido en menos de 24 horas.

La delegada sindical subraya que una enfermera de la planta de Pediatría, de Infecciones, estaba tratando a un menor. «Parece que la vía por que le estaban administrando al niño se estropeó. La enfermera comentó con el médico la oportunidad de canalizarle una línea de media, una vía de mayor calibre que se aplica» cuando hay dificultad para aplicarle la vía habitual (si se ha pinchado muchas veces a la persona o si las venas no son las más aptas para el éxito de esta técnica). La línea media se realiza «por ecografía». «A la familia le sentó mal que se le estropearan varias vías, muchas veces el niño se mueve, pero la madre le dijo a la enfermera: 'Te voy a mandar a mi familia', que es un amenaza de agresión», relata la responsable sindical de SATSE en el Materno.

La enfermera afectada ha interpuesto la denuncia oficial interna, el médico de urgencias ha rellenado el documento que activa el protocolo antiagresiones y que abre la puerta al asesoramiento legal y psicológica, como la compañera, afirma SATSE, pero consideran que el «protocolo no funciona o no es suficiente». «Cada año aumenta el número de agresiones, lo que se agrava con la falta de personal, que enlentece la atención y dificulta la asistencia», explica Jiménez, a lo que hay que sumar el plan de vacaciones 2025, que ha sido «raquítico».

El Hospital Regional lamenta esta nueva agresión

El Hospital Regional Universitario de Málaga lamenta y condena profundamente «la nueva agresión verbal» registrada en el Hospital Materno Infantil contra una profesional sanitaria.

La Dirección del centro manifiesta su apoyo absoluto a la trabajadora afectada y recuerda que cualquier forma de violencia hacia los profesionales sanitarios es inadmisible.

Desde el momento en que se tiene conocimiento de una situación de este tipo, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales actúa con diligencia para ofrecer todas las facilidades necesarias, garantizando que la persona afectada se sienta acompañada y segura en todo momento.

El Hospital Regional Universitario de Málaga reafirma así su compromiso con la seguridad, la protección y el respeto hacia todos sus profesionales, que cada día desarrollan su labor en beneficio de la ciudadanía.