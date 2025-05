Salud reprograma más de 46.000 solicitudes de Atención Primaria en Málaga durante el primer trimestre de este año

José Antonio Sau Miércoles, 21 de mayo 2025, 00:15 | Actualizado 00:40h. Comenta Compartir

Muchos andaluces solicitan su cita con el médico de familia usando la aplicación de Salud Responde, pero, en algunas ocasiones, no hay consultas disponibles porque ... las agendas tienen un tope. Antes, esas citas no se recuperaban, «los usuarios se iban sin más», pero la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía presentó el pasado mes de diciembre el llamado Plan 72 horas, de forma que muchas de esas peticiones para ser vistos por los facultativos son reprogramadas o reconducidas, podría decirse. En total, en el primer trimestre del año han sido resueltas 46.407 en la provincia de Málaga. No siempre se arregla la situación con una cita presencial otro día, sino que cuando la Administración autonómica se refiere a que las resuelve quiere decir que las soluciona en la llamada de teléfono que se hace a la persona antes de que transcurran tres días, se le deriva a una consulta telefónica en sí o se le da una cita presencial.

¿Qué significa que una cita ha sido reprogramada o resuelta? En la aplicación de Salud Responde se abre ahora un desplegable y se pregunta al usuario, una vez rechazada su cita, qué quiere hacer. En menos de 72 horas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se pone en contacto con el paciente. «Los llamamos para ver qué quieren: pueden pasar varias cosas, que se resuelta su duda por teléfono sobre la marcha, que se les dé una cita presencial o, por último, que se les dé una cita por teléfono», han explicado fuentes de la Junta a este periódico. Como explica en su web el SAS, se usa el backoffice de Salud Responde, una aplicación diseñada como gestor de citas para aquellas que no se pueden asignar y, a su vez, son enviadas a los centros para su reprogramación. La idea es evitar que haya cruce de llamadas entre Salud Responde y los centros de salud, de modo que la primera deja las solicitudes de cita que no puede gestionar en un contenedor que puede verse utilizando esta aplicación, que permite anular o asignar una cita, añadir observaciones o derivar una cita al mostrador. La Consejería de Salud indica que hay muchas consultas que son relativas a temas como la renovación de la tarjeta sanitaria o de medicamentos que se pueden hacer por teléfono. «Todo eso va a un buzón al que las citas caen (backoffice) y, en menos de 72 horas, está resuelto el 99% de las consultas», ha indicado la Junta. En Andalucía, el SAS ha resuelto un total de 206.421 solicitudes de Atención Primaria en el trimestre de 2025, lo que supone que casi un 22,25% de estas se dio en Málaga. Déficit Recientemente, el Sindicato de Médicos de Málaga (SMM) aseguraba que faltan médicos de familia y pediatras en Atención Primaria y cifraba el déficit en una horquilla de 180 a 200 facultativos. La consejera de Salud y Familia, Rocío Hernández, explicó ayer en su visita a Málaga que «esa falta de médicos y, en unas especialidades más que otras, es algo que ya venimos viviendo en los últimos años. Es algo que se pensaba y se sabía que podía ocurrir hace en torno a 10 o 15 años», pero es algo que afecta también, según dijo, a los países del entorno. Hernández destacó que se está trabajando para detectar las zonas de difícil cobertura y se pone mucho empeño en «la captación activa de profesionales». Defendió la consejera el paquete de medidas que se implementa desde diciembre para ir reduciendo la lista de espera en las citas. «En Atención Primaria todos los directores gerentes tienen a su disposición Infoweb, que es una herramienta en la que pueden ver las demoras de las distintas claves y además ha incorporado algunas cuestiones como, por ejemplo, las personas que tienen que acudir mucho a las consultas de los médicos», además de destacar que se pueden solicitar las citas de enfermería por las aplicaciones. Asimismo, las consultas de acogida resuelven las demandas de la población en un 56,52% de los casos (las realizan las enfermeras en casos no demorables que acuden sin cita), un 4% más que en el primer trimestre de 2024 (354.777 andaluces acudieron a este tipo de consultas). La consejera también destacó las consultas que pasan los médicos de familia por las tardes de forma voluntaria.

