Un pequeño es vacunado contra la bronquilitis. SUR

Salud inicia la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis en niños menores de seis meses

En la campaña anterior se logró una cobertura del 95,3% y se redujo un 80% la hospitalización por esta enfermedad

SUR

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:13

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía inicia el próximo lunes, 22 de septiembre, la tercera campaña de inmunización de menores ... de seis meses con nirsevimab para prevenir la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial (VRS) con complicaciones en lactantes menores de seis meses y en niños de hasta dos años con factores de alto riesgo. El VRS es la causa principal de las bronquiolitis en lactantes, lo que ocasiona numerosas visitas a urgencias y atención primaria, así como ingresos hospitalarios.

