Ronda y Cruz Roja pondrán en marcha nuevas acciones de colaboración tras el verano

La delegada municipal de Bienestar Social, Cristina Durán, y el presidente de Cruz Roja en Ronda, Antonio Lasanta, han presentado nuevas acciones colaborativas que se ... desarrollarán en los próximos meses en la barriada de La Dehesa. Así, el día 1 de octubre comenzará un taller sobre salud y mantenimiento físico que se impartirá en las instalaciones deportivas de este barrio. Se trata, explica Durán, de una nueva cooperación de ambas entidades que se pondrá en marcha dentro del programa Eracis+.

El presidente de la asamblea local de Cruz Roja ha avanzado que también se pondrán en marcha otras actividades con el apoyo del Ayuntamiento con el objetivo de ofertar también a las personas participantes en el programa Eracis+ visitas culturales por la ciudad, incluyendo el Camino del Desfiladero del Tajo, también a los huertos ecológicos puestos en marcha hace unos años por la entidad también con apoyo municipal o talleres para mejorar las habilidades de los usuarios en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Asimismo, tanto la delegada de Bienestar Social como el presidente local de Cruz Roja recordaron la campaña de donación de sangre que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga puso en marcha en Ronda este lunes y que continuará hasta hoy en el Teatro Vicente Espinel.