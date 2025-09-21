El riesgo de cobrar 14 euros por un espeto de sardinas

Javier Recio Málaga Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El otro día me acordé en el mercado del espeto que pedí en un chiringuito de Marbella. Que nadie piense que era un beach club, ... ni un restaurante por todo lo alto, sino en un establecimiento más bien cutre, con sillas de plástico y con manteles de papel. Bueno, me acordé porque compré un kilo de sardinas de un tamaño perfecto, medianitas (manolitas como se dice en Málaga), por 4,5 euros. Fue entonces cuando me vino a la memoria los 14 euros que me clavaron en el citado chiringuito, que no cito el nombre porque no es el único en la Costa, sobre todo la occidental, donde tienen precios desorbitados en platos que son per se baratos. Y para colmo estaban secas y casi achicharradas. Viene esto a cuento para entender lo que está pasando en muchos restaurantes de la provincia, donde se han subido a la parra. Por ejemplo, cobrar más de diez euros por un tomate picado con un poco de atún. O la nueva costumbre de cobrar por el servicio de pan, aunque no lo pidas, cuando tradicionalmente el pan siempre se ofrecía gratuitamente a los clientes (seguramente lo cobrarían por otro lado). Y mejor no hablar de los pescados espetados que ofrecen. En algunos sitios he visto cómo pedían hasta 60 euros por una simple lubina, que seguramente no era ni siquiera salvaje, sino de acuicultura. También es un deporte de altísimo riesgo hacer caso a los camareros cuando te ofrecen 'marisco de la bahía', pese a que en más de una ocasión no se sepa realmente de qué bahía es y ni cuándo fueron pescados, pues te ponen sin rubor gambas y cigalas descongeladas. Y para qué hablar de los postres (todos son caseros o de la abuela que los parió), donde es difícil encontrarlos a pie de playa, o en cualquier restaurante del centro, a menos de 5 euros. Los propietarios están mosqueados porque aseguran que ha bajado el ticket medio por persona hasta en cinco euros durante esta temporada de verano que despedimos esta semana que entra... pese al subidón de los precios. Es cierto que ha subido el precio de la materia prima, los gastos energéticos y que el coste del personal cada vez es más alto, porque es difícil encontrar cocineros y camareros realmente profesionales, a los que hay que pagar más para conservarlos. Pero eso no justifica la escalada sin freno que se viene produciendo en los precios año tras año en numerosos restaurantes de la provincia. Y la gente no es tonta. Llega un momento en que dice basta, bien porque le parece un despropósito pagar a precio de oro lo que no deja de ser de hojalata, bien porque simplemente su bolsillo no da para más. Está bien que los propietarios ganen dinero con sus negocios, pues para eso los abren, pero deben saber que no es obligatorio hacerse rico por la vía rápida. Porque eso tiene bastantes riesgos, más que nada porque donde te meten una clavada ya no vuelves a ir y no dudas en alertar a tus amigos de los peligros para el bolsillo de comer en determinados sitios. También me ha llamado la atención este verano que en zonas como el paseo marítimo de Torremolinos muchos chiringuitos ofertan ya los espetos a tres o cuatro euros. Ya se habrán dado cuenta de que los clientes no son seres anormales a los que se les puede saquear cada vez que se sientan en sus establecimientos. Sin duda han rectificado, que suele ser de sabios.

Es de justicia decir también que no todos son iguales y que hay sitios que pese a su éxito mantienen sus precios ajustados y donde da gusto ir por la calidad de lo que ponen, así como por el tamaño de los platos, pues siguen siendo abundantes y no ridículos, que parecen tapas en vez de raciones. Por fortuna, siempre nos quedarán sitios como El Maestro, en El Palo, a los que hay que agradecer que consigan que ir a comer fuera sea una experiencia agradable sin temor a ser desvalijados.

