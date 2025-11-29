Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del sábado, 29 de noviembre de 2025

SUR

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Resumen de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aclarado este sábado que la...

Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar el impacto económico

+INFO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo...

Trump declara cerrado el espacio aéreo de Venezuela

+INFO

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comprometido un gran alivio fiscal a las...

Feijóo promete un gran alivio fiscal a las familias y autónomos con rebajas en impuestos

+INFO

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de mejora integral de la carretera A-395 de acceso a...

La Junta inicia las obras de mejora integral de la carretera de Sierra Nevada con 19 millones

+INFO

Vox organiza una caravana de protesta contra la Zona de Bajas Emisiones en Málaga

Vox organiza una caravana de protesta contra la Zona de Bajas Emisiones en Málaga

+INFO

El expresidente de la Generalitat José Luis Olivas ha muerto a los 73 años, según ha confirmado...

Muere el expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

+INFO

Bilbao recuerda este sábado a los más de 20.000 niños asesinados en Gaza con una lectura...

Lectura de 13 horas en Bilbao de los nombres de los 20.000 niños asesinados en Gaza

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga enciende una mágica Navidad
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  9. 9 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  10. 10 Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo