La actualidad del día, en vídeo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:02

Descubre de forma concisa los vídeos más relevantes del día en SUR.es, a través de nuestro breve análisis que destaca las historias más destacadas.

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  3. 3 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  9. 9

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  10. 10

    Vermús con acento malagueño

