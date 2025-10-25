Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del sábado, 25 de octubre de 2025

SUR

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:44

Comenta

Breve descripción de los vídeos más relevantes publicados hoy en SUR.es.

Partido Popular y Partido Socialista han protagonizado un nuevo cruce de reproches este domingo. El...

Acusaciones sobre corrupción y políticas migratorias protagonizan los reproches entre PP y PSOE

+INFO

La parroquia de Valdesoto, en el concejo asturiano de Siero, ya es ejemplar. Con la entrega de este...

Los Reyes y sus hijas se involucran en primera persona con las costumbres de Valdesoto

+INFO

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, señalaba que es un acto de...

Afectados por la dana celebran un acto de homenaje en memoria de las víctimas del 29O

+INFO

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado...

Óscar López ensalza que el Gobierno de Sánchez ha inundado España de conectividad

+INFO

Los argentinos acuden este domingo a las urnas para votar en el marco de unas elecciones...

Argentina acude a las urnas este domingo para unas elecciones que ponen a prueba a Milei

+INFO

Como cada otoño llega el esperado cambio en los relojes. En esta madrugada, del sábado al...

Llega el cambio de hora ¿por última vez?: Impacto en la salud y el polémico verano o invierno

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  6. 6

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana
  10. 10 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo