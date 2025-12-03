La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 03 de diciembre de 2025

SUR

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:51

Conoce de manera rápida y efectiva los vídeos más destacados en SUR.es a través de nuestro resumen diario, que condensa la información visual más relevante del día.

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  6. 6 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  7. 7 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  8. 8 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  9. 9 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  10. 10 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella

