Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 22 de octubre de 2025

SUR

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:05

Comenta

Obtén un vistazo rápido a través de los vídeos principales de hoy en SUR.es con nuestra breve síntesis, destacando las historias más relevantes.

El Gobierno francés ha rechazado este miércoles la dimisión de la presidenta y directora del...

El Gobierno francés rechaza la dimisión de la presidenta del Louvre tras el robo

+INFO

El Parlamento Europeo ha iniciado este miércoles el trámite para examinar la suspensión de la...

La Eurocámara inicia el trámite para levantar la inmunidad de Alvise como pide el Supremo

+INFO

El pleno Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a realizar...

El Congreso pide auditar las pulseras para maltratadores con la abstención del PSOE

+INFO

El consejero delegado de Vocento considera que el periodismo «útil, creíble y sostenible» tiene «mucho futuro» y pone el foco en los suscriptores.

Manuel Mirat: «Este es un buen negocio y tenemos claro qué hacer y cómo hacerlo»

+INFO

La Asociación Española Contra el Cáncer, en colaboración con la Red Española de Registros de...

España estrena SIEC, la primera plataforma que centraliza los indicadores clave del cáncer

+INFO

Isabel Preysler ha presentado públicamente sus memorias, Isabel Preysler: Mi verdadera historia,...

Isabel Preysler presenta sus memorias y confiesa quién ha sido el amor de su vida

+INFO

La malagueña acude a La Revuelta, con motivo de la celebración del 25 aniversario del grupo en la música, apenas un mes después de ser intervenida.

La Mari de Chambao revela que ha sido operada por segunda vez de cáncer de mama

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  8. 8

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  9. 9 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo