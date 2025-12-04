Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del jueves, 04 de diciembre de 2025

SUR

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:57

Descubre de forma concisa los vídeos más relevantes del día en SUR.es, a través de nuestro breve análisis que destaca las historias más destacadas.

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas

