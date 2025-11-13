Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del jueves, 13 de noviembre de 2025

SUR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:00

Descubre de forma concisa los vídeos más relevantes del día en SUR.es, a través de nuestro breve análisis que destaca las historias más destacadas.

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  4. 4 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  5. 5 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  6. 6

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  7. 7 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

