Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del domingo, 16 de noviembre de 2025

SUR

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

Resumen de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es.

Huevos, café, chocolate, carne de vacuno y cacao son los productos alimenticios que más han...

Huevos, café, chocolate y carne de vacuno disparan sus precios en lo que va de año

+INFO

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este domingo que el...

Andalucía alcanza las 1.400 por la borrasca Claudia, sin heridos ni fallecidos

+INFO

La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, incidía en que siguen reclamando con dignidad la...

Stop Accidentes exige reducir la tasa de alcohol permitida y el fin de los avisos de controles

+INFO

El PSOE ha celebrado este domingo los dos años del mandato de Pedro Sánchez al frente del...

PP recuerda a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán en el segundo aniversario del Gobierno

+INFO

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se encuentra ingresado por una neumonía en la...

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona

+INFO

La Guardia Civil ha detenido a un grupo criminal que favorecía la inmigración irregular con...

Guardia Civil detiene a un grupo que favorecía la inmigración irregular con parejas de hecho

+INFO

El Estadio Santiago Bernabéu será testigo este domingo (15.30 horas) del primer partido de la...

Miami Dolphins y Washington Commanders se enfrentan en un partido histórico en el Bernabéu

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de mañana a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  7. 7 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  9. 9

    Antonio Carlos Miñán, de batería de Pablo López a tabernero en Fuengirola
  10. 10 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo