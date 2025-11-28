La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:27

Descubre los vídeos más destacados del día en SUR.es con nuestro resumen diario, ofreciéndote una rápida visión de los contenidos más relevantes.

Málaga enciende una mágica Navidad: inauguración del alumbrado en calle Larios

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este viernes que confía en aprobar el...

Sanidad confía en aprobar el protocolo común frente a la gripe el 3 de diciembre

La Policía Nacional recupera en Vélez-Málaga siete viviendas VPO utilizadas para el cultivo de marihuana

La Policía Nacional recupera en Vélez-Málaga siete viviendas VPO utilizadas para el cultivo de marihuana

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha alcanzado a las 13.30 horas de este viernes los 25...

El aeropuerto de Málaga Costa del Sol alcanza los 25 millones de pasajeros y hace historia

Alice Christmas, el nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

Alice Christmas, el nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

Timelapse de cómo fue el incendio de Hong Kong

El abogado de José Luis Ábalos, Carlos Bautista, ha asegurado que el exministro está...

El abogado de Ábalos confirma que el exministro está fuerte, sólido y con un buen talante

La estación invernal de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de...

La temporada invernal de Sierra Nevada comienza este sábado con siete kilómetros de pistas

Llega uno de los días más esperados para miles de consumidores que quieren aprovecharse de los...

Expertos alertan de un repunte de ciberestafas durante el Black Friday

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  10. 10 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga

